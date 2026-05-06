Chi è Claude Sarrailh nuovo amministratore delegato di Esselunga, manager d'esperienza attento all'AI

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A partire dal novembre 2026 Claude Sarrailh assumerà l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di Esselunga, celebre gruppo di supermercati con numerose sedi in tutta Italia. Sarrailh, francese di nascita ma con un’esperienza internazionale lunga 30 anni, è noto per il suo approccio orientato ai risultati e all’innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell’AI e all’efficienza operativa. Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, ha commentato: “Si apre una nuova fase”.

Claude Sarrailh nuovo AD di Esselunga

Esselunga ha reso noto che a partire dal mese di novembre 2026, Claude Sarrailh assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore generale dell’azienda.

Gabriele Villa, attuale direttore generale e figura storica di Esselunga, dopo un lungo percorso nel gruppo dei supermercati, lascerà l’azienda in vista del suo pensionamento.

ANSA

Chi è Claude Sarrailh, nuovo ad e dg di Esselunga

Claude Sarrailh, francese di nascita, vanta 30 anni di esperienza nel settore del retail business. Attualmente CEO di Ahold Delhaize per Europa e Indonesia, alla guida di un’organizzazione da circa 40 miliardi di euro di fatturato e 160 mila dipendenti.

Una nota del gruppo che fa capo a Marina Caprotti sottolinea il suo “percorso internazionale tra Europa, Russia e Asia“, oltre all'”approccio orientato ai risultati e all’innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell’Artificial Intelligence e all’efficienza operativa”.

Il commento di Marina Caprotti di Esselunga

Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, ha commentato così la nomina a partire da novembre del nuovo AD e DG Claude Sarrailh: “Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre, si apre per Esselunga una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance”.

Caprotti ha spiegato: “Abbiamo scelto un manager con una profonda esperienza internazionale nel retail, capace di coniugare visione e concretezza operativa. La sua conoscenza dei mercati globali, unita a una forte spinta verso innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento chiave per affrontare un contesto sempre più competitivo”.

Poi Marina Caprotti ha concluso: “Siamo convinti che il contributo di Sarrailh porterà nuovo slancio allo sviluppo dell’azienda e al rafforzamento del nostro brand, in continuità con il nostro piano strategico e con i valori che da sempre ci contraddistinguono”.