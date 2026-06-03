Chi è Claudio Ruggeri sindaco di San Giorgio su Legnano che provoca con la tassa sugli animali domestici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Claudio Ruggeri, ha proposto una tassa sugli animali domestici. Nel Comune infatti si conterebbero 6800 abitanti, appena 280 bambini e ben 850 cani. Così l’idea è quella di chiedere un contributo di 20 euro ai possessori dei cani per finanziare i servizi a favore dell’infanzia. In realtà non è una “tassa” sui cani, ma un contributo volontario. La proposta arriva con una frase del sindaco: “Il vostro Labrador non vi pagherà la pensione”.

La “tassa sui cani”

Il piccolo comune nell’hinterland milanese, San Giorgio su Legnano, è diventato virale per la proposta di mettere una “tassa” sui cani. Il paesino infatti vuole chiedere un contributo ai proprietari di cani per sostenere le spese per la prima infanzia.

Il piccolo comune, abitato da 6800 abitanti, vede appena 280 bambini e ben 850 cani. Da qui l’idea del contributo, volontario, di 20 euro ai possessori di cani.

Non si tratta quindi di una vera tassa ma di una proposta di sostegno. L’obiettivo non è quello di invertire la denatalità e ripopolare il Paese, anche perché non è stato dichiarato in che modo sostenere le nuove nascite, ma anzi sembra che la cifra possa essere usata solo per abbassare la quota della mensa scolastica.

Chi è Claudio Ruggeri e cosa ha scritto nel bollettino comunale

La notizia prende avvio e diventa virale a partire dal bollettino comunale dove il sindaco di San Giorgio, Claudio Ruggeri, si rivolge ai propri cittadini per annunciare tale proposta.

Si legge così, dopo un “care famiglie”, che il cane non “vi pagherà la pensione“. Il sindaco, eletto in una lista civica e padre di tre bambini, non ha un cane, ma due gatti.

Anche dopo le critiche non si è scoraggiato e ribadisce: “Di sicuro non posso imporre una tassa, mi sono appellato al senso di comunità degli abitanti di San Giorgio”. L’idea non nasce dal nulla, ma fa riferimento a quanto già accaduto in passato in merito ad alcune borse di studio a favore di ragazzi meritevoli. In quell’occasione aveva funzionato, ovvero erano stati chiesti sponsor e aiuti ai privati per sostenere i giovani. “L’importante è che venga colta la sostanza del problema”, ha sottolineato.

Il problema del costo della mensa

La necessità nasce dal costo del buono pasto per la mensa scolastica. La giunta di Ruggeri infatti ha dovuto aumentare il costo per la mensa scolastica da sei a sette euro. Anche se sembrava una cosa da poco, ribadisce il sindaco, per molte famiglie è stato un motivo di disagio. “Abbiamo toccato con mano le difficoltà di tanti genitori che vogliono crescere dei figli ma spesso non trovano aiuto”, ha dichiarato.

Così ci prova con il migliore amico dell’uomo, un’occasione, sottolinea, per sostenere con 20 euro il buono per la mensa scolastica. Ha già fatto i conti: se l’appello riscuote successo, con 850 cani si arrivano a fare 17.000 euro. Si tratta di una cifra che risolverebbe il problema del contributo per la mensa.

Al momento la reazione dei cittadini è stata piuttosto variegata, da chi ha compreso il cuore della questione a chi invece l’ha criticata. Lo stesso Ruggeri dichiara: “Chissà, forse non sarò rieletto proprio a causa di questo clamore. Ma ritengo che il tema dovesse essere posto e a noi amministratori tocchi anche cercare delle soluzioni”.