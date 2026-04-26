Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, "insegnante del mese"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una persona “molto malata”. Così Donald Trump ha definito l’uomo responsabile dell’attentato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, al quale partecipava lo stesso presidente Usa. L’attentatore ha sparato diversi colpi nella lobby dell’hotel Washington Hilton, ferendo un agente del Secret Service, prima di venire bloccato e arrestato. Si chiama Cole Tomas Allen, ha 31 anni ed è residente in California. Ingegnere di formazione, lavora come insegnante e sviluppatore di videogiochi.

Attentato alla cena con Trump, fermato un uomo

Si chiama Cole Tomas Allen l’uomo arrestato per l’attentato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington.

Nella serata di sabato 25 aprile l’uomo ha sparato diversi colpi di arma da fuoco nella lobby del Washington Hilton, l’hotel dove si stava svolgendo l’evento.

Tra i presenti al gala anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la moglie Melania e il vice JD Vance.

L’uomo è stato fermato, mentre Trump e Vance sono stati subito portati via. Nella sparatoria è rimasto ferito un agente del Secret Service, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente.

Chi è Cole Tomas Allen

Il sospetto attentatore è stato identificato dalle forze dell’ordine come Cole Tomas Allen.

Stando alle prime informazioni diffuse dai media statunitensi, ha 31 anni ed è residente a Torrence, un sobborgo di Los Angeles, in California.

Si è laureato in ingegneria meccanica al California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica alla California State University.

Lavora come sviluppatore di videogiochi e come insegnante part-time. L’azienda di preparazione ai test e ripetizioni per cui lavorava lo aveva nominato “insegnante del mese” nel dicembre 2024.

Secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale della democratica Kamala Harris nell’ottobre 2024.

Le indagini: avrebbe agito da solo

Dopo essere stato fermato Cole Tomas Allen è stato portato in ospedale per accertamenti ma non è rimasto ferito nella sparatoria, come ha spiegato il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll.

L’uomo è stato trovato in possesso di un fucile, una pistola e diversi coltelli.

Le indagini sono in corso, in base a quanto emerso finora gli investigatori ritengono che il sospettato abbia agito da solo.

La presenza di Trump al gala potrebbe suggerire che l’obiettivo fosse proprio il presidente Usa, ma secondo Carroll è ancora presto per dire chi Allen intendesse colpire e quale fosse la sua motivazione.

Il 31enne alloggiava come ospite nell’hotel in cui si teneva l’evento, per questo sarebbe riuscito a entrare, armato, mentre era in corso la cena.

Allen avrebbe riferito agli investigatori di voler colpire funzionari dell’amministrazione Trump, senza specificare chi. Lo riferisce Cbs News.