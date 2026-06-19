Chi è Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 corrispondente dalla Casa Bianca che ha intervistato Trump

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il suo nome è rimbalzato di testata in testata, di social in social, dopo la sua intervista al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In 25 anni di carriera, ha lavorato come corrispondente per i Giochi Olimpici ma soprattutto da sempre milita nel mondo della cronaca politica. Ecco, dunque, chi è Daniele Compatangelo.

Chi è Daniele Compatangelo

Nato in Italia ma residente a Washington – stando alla sua biografia sui social – oggi è uno dei più apprezzati corrispondenti dalla Casa Bianca. In 25 anni di carriera, come anticipato, ha seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012.

Nel 2008 ha lavorato per Il Secolo XIX e nel 2011 il suo documentario The Los Angeles Breakdown ha ricevuto la menzione d’onore in occasione della 53esima edizione del Southern California Journalism Awards di Los Angeles.

Oggi è il presidente della White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA), un’associazione che lavora per un’informazione trasparente su tutto ciò che riguarda la Casa Bianca e il presidente degli Stati Uniti.

Attualmente è il corrispondente da Washington per La7, collabora con SkyTg24 e TV2000. È esperto di affari europei e mediorientali.

L’intervista del giornalista a Donald Trump per La7

Daniele Compatangelo è riuscito a raggiungere telefonicamente Donald Trump. In un primo momento l’obiettivo era fare domande “sul Medio Oriente e poi sull’Ucraina”, ha spiegato a L’Aria che Tira, ma il tycoon ha dribblato il quesito dicendo di volere soltanto la pace.

Quindi il giornalista lo ha incalzato su Giorgia Meloni, ottenendo come risposta parole che hanno scosso Palazzo Chigi: “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena“. Una traduzione, questa, che il giornalista Antonio Di Bella ha contestato come errata: secondo la sua interpretazione, l’inquilino della Casa Bianca non avrebbe detto “mi ha fatto bene”, piuttosto: “I felt sorry”, ovvero “mi è dispiaciuto per lei”. Il dibattito è ancora aperto.

La reazione di Giorgia Meloni

La replica di Giorgia Meloni non si è lasciata attendere: la premier ha pubblicato su Instagram un video mentre si trovava a Bruxelles e si è definita “allibita” dalle parole di Donald Trump nei suoi riguardi.

“Io e l’Italia non imploriamo mai“, ha detto Meloni.