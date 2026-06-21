Chi è Davide Zappalà socio di Andrea Delmastro coinvolto nella lite in piazza a Biella per la Bisteccheria

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lite al centro di Biella. Lo scambio acceso ha coinvolto Davide Zappalà, consigliere regionale del Piemonte, e un operaio. Zappalà, ex socio di Andrea Delmastro, è stato ripreso mentre spintonava un uomo. Ha dichiarato che lo ha fatto solo perché gli è venuto addosso. Il 53enne, che a inizio maggio aveva commentato l’episodio de La Bisteccheria, voleva affrontare dal vivo il politico. “Ho solo chiesto se mi avessero denunciato”, ha dichiarato. Poi la lite.

La lite in piazza a Biella

Si è consumata a Biella, nel centro storico, una lite tra politici e un operaio. L’uomo, un 53enne, si sarebbe avvicinato al gruppo, definito da Repubblica come “l’intera cerchia di Andrea Delmastro“, per fare una domanda.

Uno dei protagonisti della vicenda è Davide Zappalà, consigliere regionale del Piemonte. È stato inquadrato dalle telecamere di un bar della zona mentre spintona l’uomo. Gli uomini della scorta di Delmastro sarebbero intervenuti per calmare la situazione.

Con loro il 13 giugno c’erano anche Elena Chiorino e l’ex assessore comunale Cristiano Franceschini.

Cosa è successo?

La lite ha la dinamica di un commento social, ma nella vita reale. L’uomo di 53 anni aveva deciso di chiedere a Zappalà se davvero lo avesse denunciato per i commenti su Facebook di inizio maggio scorso. Secondo il racconto, il commento era comparso sotto la foto dell’ex assessore e citava il caso della Bisteccheria.

In risposta l’uomo aveva ricevuto un commento di minaccia di denuncia. Voleva avere la conferma che la denuncia fosse partita. Zappalà gli avrebbe risposto: “Questo è uno che ci importuna su Facebook” e dal video si vede che prova ad allontanarlo con una manata.

“Sono andato a denunciarlo, scoprendo che una telecamera aveva ripreso tutto”, dice l’operaio. Zappalà a Repubblica ha confermato di aver effettivamente sporto denuncia per i commenti del 53enne su Facebook e che ora ne ha presentata un’altra per “quel che ha fatto in strada”. Dice: “Io l’ho solo spinto via perché mi è venuto addosso”.

Chi è Davide Zappalà

Davide Zappalà è consigliere regionale del Piemonte in quota Fratelli d’Italia. Nato a Biella il 21 ottobre 1976, è laureato in Economia all’Università di Biella. Sempre fedele alla sua città, è lì che ha mosso i primi passi nella politica, diventando consigliere comunale nel 2004.

Poi è passato al ruolo di consigliere della Provincia e presidente del Consorzio servizi informatici Piemonte. Dal 2019 al 2024 ha ricoperto l’incarico di assessore comunale a Biella con deleghe ai Lavori pubblici e ai Trasporti.

Nel 2024 si è candidato con Fdi nella Circoscrizione di Biella ed è stato eletto in Consiglio regionale per la prima volta.