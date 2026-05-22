Chi è Debora Piazza, consigliera di Barzanò sospesa dalla Lega per le frasi shock su Schlein: Meloni solidale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La consigliera comunale della Lega di Barzanò Debora Piazza è finita al centro di una dura bufera politica dopo aver pubblicato un commento social contro la segretaria del Pd Elly Schlein. Sotto la diretta di un evento elettorale a Lecco, l’esponente politica ha auspicato che la leader democratica venisse travolta da un’auto, invocando esplicitamente la recente e drammatica tentata strage che ha sconvolto la città di Modena.

Cosa è successo a Modena e la frase shock

Per comprendere la gravità delle affermazioni della consigliera, occorre ricostruire quanto accaduto il 16 maggio a Modena. Il centro storico della città emiliana è stato teatro di un drammatico fatto di cronaca: il 31enne Salim El Koudri si è lanciato a folle velocità con la propria automobile contro alcuni pedoni in un’area centrale, prima di essere bloccato a terra dalla polizia.

Un episodio drammatico che ha provocato diversi feriti e che Debora Piazza ha cinicamente evocato sui social scrivendo: “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani e che passa di lì e ci fa un favore?”.

Facebook Giovanni Galimberti

Chi è la consigliera della Lega di Barzanò Debora Piazza

Esponente locale del Carroccio nel territorio lecchese, Debora Piazza ricopre il ruolo di segretaria della sezione locale e di consigliera comunale a Barzanò, pur risiedendo nel vicino comune di Brivio.

Madre di una figlia adolescente, all’interno della struttura del partito a livello regionale aveva ricevuto l’incarico di responsabile del Dipartimento Lega per il benessere degli animali.

Nel settembre del 2025, il nome della consigliera era salito agli onori della cronaca locale per una vicenda personale a lieto fine: colpita da un improvviso infarto causato dall’ostruzione di un’arteria, era stata salvata grazie a un tempestivo intervento di angioplastica e all’applicazione di uno stent cardiaco presso l’ospedale Mandic di Merate.

Un’esperienza di forte sofferenza legata anche alla sua convivenza con la fibromialgia.

La solidarietà di Meloni a Schlein

Le reazioni della politica nazionale e locale sono state immediate e senza sconti.

Il segretario provinciale del Carroccio a Lecco, Daniele Butti, d’intesa con il leader della Lega Lombarda Massimiliano Romeo, ha disposto con effetto immediato la sospensione di Piazza da ogni incarico interno e attività del movimento, condannando fermamente qualsiasi espressione di odio o violenza.

Di fronte all’inevitabile provvedimento disciplinare, l’esponente politica ha diffuso una nota di scuse, parlando di un fraintendimento e negando la volontà di alimentare l’odio.

Il caso ha spinto a un intervento diretto anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso totale solidarietà a Elly Schlein: la premier ha definito le parole della consigliera del tutto inaccettabili e ingiustificabili nel dibattito democratico, elogiando la prontezza e la fermezza con cui i vertici della Lega hanno sanzionato la propria militante.