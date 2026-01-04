Chi è Delcy Rodriguez nuova presidente del Venezuela ad interim dopo la cattura di Maduro da parte degli Usa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Delcy Rodriguez è la nuova presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro da parte degli Usa. Vicepresidente dal 2018, avvocata e dirigente di primo piano del chavismo, ha assunto i poteri per garantire la continuità dello Stato. Figura centrale del regime, è considerata una leader pragmatica ma fedele a Maduro.

Dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente esecutiva Delcy Rodríguez di assumere ad interim la guida del Paese.

Secondo quanto riportato da Tgcom24, i giudici hanno stabilito che Rodriguez eserciterà “tutti gli attributi, i doveri e i poteri” della presidenza per garantire la continuità amministrativa e la difesa dello Stato. Formalmente, Maduro non è stato dichiarato decaduto dall’incarico, un passaggio che avrebbe imposto la convocazione di elezioni in tempi brevi.

ANSA Delcy Rodriguez, nuova presidente ad interim del Venezuela, insieme a Nicolás Maduro

Rodriguez ha assunto le funzioni presidenziali mentre gli Stati Uniti annunciavano l’intenzione di “gestire il Paese fino alla transizione”, una prospettiva che la nuova presidente ad interim ha pubblicamente contestato, ribadendo che Maduro resta, per Caracas, “l’unico presidente legittimo”.

Chi è Delcy Rodriguez: formazione e ascesa politica

Delcy Rodriguez ha 56 anni ed è nata a Caracas il 18 maggio 1969. È figlia di Jorge Antonio Rodríguez, dirigente della guerriglia marxista degli anni Settanta, morto dopo l’arresto da parte delle forze di sicurezza venezuelane. Avvocata di formazione, si è laureata all’Universidad Central de Venezuela e ha proseguito gli studi in Francia, specializzandosi in diritto del lavoro.

A differenza di altri dirigenti chavisti, il suo profilo è stato a lungo più tecnico che militante, elemento che ne ha favorito l’ascesa nei ruoli di governo. Dopo la morte di Hugo Chávez, la sua carriera accelera. Maduro la nomina prima ministra della Comunicazione, poi ministra degli Esteri, rendendola la prima donna a ricoprire quell’incarico.

Rodriguez si è distinta per uno stile diretto e conflittuale nei confronti di governi occidentali e degli organismi internazionali. Nel 2018 arriva la nomina a vicepresidente esecutiva, ruolo dal quale consolida un’influenza centrale nella gestione dello Stato, diventando una delle figure più potenti dell’apparato chavista.

Il ruolo nel potere

Negli ultimi anni Delcy Rodriguez ha assunto anche la gestione dei dossier economici più delicati, compreso il ministero del Petrolio, in un Paese colpito da una lunga crisi economica e da sanzioni internazionali. È stata lei a guidare una cauta apertura al mercato, con privatizzazioni limitate e un dialogo selettivo con l’imprenditoria.

Questa linea le ha garantito una certa credibilità pragmatica, pur mantenendo una fedeltà politica totale a Maduro. Stati Uniti, Unione Europea e Canada l’hanno inserita in liste di sanzioni per il suo ruolo nel governo e nella repressione del dissenso.

Dopo la cattura di Maduro, Rodriguez, che rappresenta oggi il principale elemento di continuità del potere a Caracas, ha convocato il Consiglio di Difesa Nazionale e si è rivolta al Paese accusando Washington di aver violato la sovranità venezuelana.