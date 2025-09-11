Chi è Diella primo ministro al mondo con l'AI in Albania nel nuovo governo di Edi Rama, la rivoluzione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’Albania avrà un ministro creato con l’AI. Lo ha presentato il premier Edi Rama, quando ha annunciato l’entrata in scena di Diella, la ministra virtuale senza confini geografici e che può occuparsi anche di appalti pubblici. Il popolo albanese l’ha già conosciuta su e-Albania, la piattaforma utilizzata per accedere ai servizi governativi. Diella indossa abiti tradizionali e – precisa Edi Rama – è incorruttibile.

Diella, la ministra creata con l’AI

Edi Rama ha presentato Diella, la prima ministra creata interamente con l’AI. Come riporta Balkan News e come conferma Reuters Diella sarà il nuovo volto di “un Paese in cui le offerte pubbliche sono libere al 100% dalla corruzione“.

La novità arriva all’indomani della Conferenza internazionale sulla Governance, tenutasi a Tirana mercoledì 10 settembre con la presenza di leader politici, rappresentanti delle istituzioni sul piano internazionale e altri esperti. Durante l’evento non sono mancati i punti sull’impiego dei nuovi strumenti nati dal progresso tecnologico.

ANSA Il premier dell’Albania Edi Rama ha presentato Diella, il ministro creato interamente dall’AI

Come anticipato, il popolo albanese ha già conosciuto Diella su e-Albania, la piattaforma che consente di accedere ai servizi governativi. In lingua albanese Diella significa “sole”, quasi una speranza sul suo corretto funzionamento.

Edi Rama ha riferito che la ministra virtuale gestirà e conferirà gli appalti pubblici che il governo metterà a disposizione nelle gare destinate ai progetti delle varie aziende private.

Cosa farà il ministro virtuale

Diella ha sembianze femminili e indossa un abito tradizionale albanese. La sua mission è “assumere talenti qui da tutto il mondo” – precisa La Stampa – ma anche quella di abbattere “la paura dei pregiudizi e la rigidità dell’amministrazione”.

Per il momento Edi Rama non ha riferito chi si occuperà della supervisione umana del chatbot istituzionale. Per il momento Diella assiste gli utenti che visitano il sito e-Albania e fornisce loro documenti firmati e timbri elettronici, oltre a guidare privati e aziende nelle varie procedure per ottenere documenti importanti. In questo modo Diella riduce i tempi della burocrazia.

Perché Diella è importante per l’Albania

Nella sua presentazione Edi Rama ha specificato che la ministra virtuale già si distingue per l’incorruttibilità. Una dote importante, come riporta Reuters, dal momento che il Paese è stato recentemente teatro di scandali legati alla corruzione dove bande criminali sono solite riciclare i proventi del traffico di droga e armi.

In un articolo dell’8 maggio 2025 Reuters scriveva che alle porte di Tirana recentemente sono comparsi edifici lussuosi con Range Rover sempre più presenti, nonostante le case siano sempre più vuote. Nel mese di febbraio Erion Veliaj, sindaco di Tirana, è stato arrestato con l’accusa di corruzione e riciclaggio.