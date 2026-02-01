Chi è Don Alberto Ravagnani, il prete influencer lascia il sacerdozio dopo le polemiche

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il prete influencer Don Alberto Ravagnani ha abbandonato il sacerdozio. Lo ha comunicato il Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano: “Con oggi non svolge più il compito di Vicario parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale giovanile”. Ravagnani, nel frattempo, ha annunciato il suo nuovo libro La scelta. Lo aveva anticipato giorni fa, ora la didascalia “È un libro che non ti aspetti” ha senso per tutti i suoi fan.

Don Ravagnani abbandona il sacerdozio

L’ex prete Alberto Ravagnani, noto per essere un influencer, ha abbandonato il sacerdozio. Divenuto famoso per le molte comparse in ambienti giovani e spesso slegati dalla Chiesa, è stato anche ospite di Fedez a Muschio Selvaggio. La decisione, o La scelta per citare il suo ultimo libro, è stata confermata e resa nota dall’Arcidiocesi di Milano.

In una nota si legge: “Con oggi non svolge più il compito di Vicario parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale giovanile”.

ANSA

Poi ancora l’invito alla preghiera:

La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore. Nello stesso tempo chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali.

L’annuncio spoiler del libro

Nello stesso momento, sui social, Alberto Ravagnani annunciava l‘uscita del suo ultimo libro. Con un video che ripercorre la sua storia, la scelta dell’abito e le attività svolte nel tempo, chiude il cerchio con la storia della sua vita.

La scelta, questo il nome del suo libro, è in uscita il 10 febbraio. L’annuncio della pubblicazione, il 23 gennaio, lasciava già presagire qualcosa, ma solo con la notizia ufficiale tutto è diventato più evidente.

Nella didascalia della pubblicità del libro, Ravagnani scriveva: “La scelta è il mio nuovo libro. Racconto di me“. Poi ancora: “È un libro sulle scelte di vita, sulle libertà, sulla spiritualità, sulla Chiesa, sulla ribellione, sulla felicità”. E infine la bomba: “È un libro che non ti aspetti“. Forse nel testo si racconterà la scelta dell’abbandono dell’abito.

Ex prete influencer: chi è Alberto Ravagnani

Prima di essere prete, Alberto Ravagnani è una persona e molto di se stesso lo ha raccontato sui social. Fino all’abbandono del sacerdozio, era considerato il prete influencer più seguito d’Italia, con oltre mezzo milione di follower.

La scalata è arrivata dai video fatti per e con i giovani, con partecipazioni a programmi e podcast come Muschio Selvaggio. Nell’ultimo periodo però veniva molto criticato per via dei contenuti, sempre più spostati su altri argomenti, come nel caso degli integratori per fare sport.