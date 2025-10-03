Chi è Edmondo Cirielli candidato della destra alle elezioni in Campania, perché attende ok di Tajani e Meloni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Prima di parlare vorrei attendere l’ufficialità”. Non si sbilancia Edmondo Cirielli, uno dei nomi che circola tra le stanze di via della Scrofa come il possibile candidato alle elezioni regionali in Campania. Da Fratelli d’Italia per il momento regna il silenzio. A suggerire il suo nome agli alleati di centrodestra sarebbe stata proprio Giorgia Meloni. Ma il partito prende tempo e rinvia il vertice alla prossima settimana. Va detto che Cirielli è un papabile, essendo un esponente di spicco del partito meloniano.

La possibile candidatura alle elezioni

Raggiunto al telefono dal Corriere della Sera Edmondo Cirielli non si scompone. Chi lo interroga gli chiede se sia fondata la notizia di una sua possibile candidatura alle elezioni regionali in Campania.

“Io candidato? Prima di parlare vorrei attendere l’ufficialità”, dice, ma si lascia anche scappare che sul suo nome “c’era una convergenza significativa, con le prime avvisaglie in questo senso”. È dunque possibile, ma bisogna attendere.

Come scrive il Corsera, infatti, il suo nome sarebbe stato suggerito da Giorgia Meloni agli alleati di centrodestra. Tra questi il suo vice Antonio Tajani, ministro degli Esteri con Forza Italia.

La trattativa per chiudere le decisioni si dimostra, però, ancora in corso. Per questo il centrodestra ha rinviato alla prossima settimana il vertice per concludere e arrivare a una scelta definitiva. Anche la Lega, nella persona del deputato Gianpiero Zinzi, sostiene la candidatura di Cirielli.

Il clima di indecisione

Come anticipato, il vertice con gli alleati di centrodestra è stato rinviato. A rallentare i tempi sarebbe Forza Italia, dato che il segretario regionale Fulvio Martusciello preferirebbe il nome di Giosy Romano o di Costanzo Jannotti Pecci.

Tra le opzioni c’è anche quella sul prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Chi è Edmondo Cirielli

Classe 1964, Edmondo Cirielli non è affatto un nome nuovo nel centro destra. Oggi ricopre la carica di vice ministro degli Esteri ed è un nome altisonante per la sua lunga militanza in Fratelli d’Italia.

Cirielli è originario di Nocera Inferiore ed è stato generale di Brigata nell’Arma dei carabinieri. È stato, inoltre, presidente della Provincia di Salerno.