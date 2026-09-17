Chi è Edoardo Ciardiello Crescimanno "cecchino" di Roma, Bruzzone: "Il dolore degli altri è intrattenimento"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Secondo Roberta Bruzzone, Edoardo Ciardiello Crescimanno, il cosiddetto cecchino di Roma Prati reo confesso, è “un soggetto che chiaramente ha delle problematiche nella sua vita”, che si ritrova “a 50 anni in un vuoto esistenziale” e che, per riempirlo, colpisce “guarda caso, delle donne”, come le vittime accertate Cristina Stillitano e Angela Perrone. La criminologa aggiunge che Crescimanno “trasforma il dolore degli altri in intrattenimento, cioè un modo per divertirsi“. Un fatto, questo, che lo stesso uomo ha riportato durante l’interrogatorio davanti al pm, ma ha anche negato di provare odio per le donne.

Il parere di Roberta Bruzzone

Giovedì 17 settembre Roberta Bruzzone, dallo studio de La Vita in Diretta, ha detto la sua su Edoardo Ciardiello Crescimanno, il reo confesso cecchino di Roma che in pochi giorni ha terrorizzato il quartiere Prati sparando con la sua carabina softair addosso ai passanti, ferendo due donne ma con la probabilità che abbia colpito almeno altre cinque persone.

Secondo la criminologa, il 50enne “è un soggetto che chiaramente ha delle problematiche nella sua vita” ma che si ritrova “a 50 anni in un vuoto esistenziale”.

ANSA

Crescimanno avrebbe perso “il senso della sua vita”, continua Bruzzone, che aggiunge: “E dove lo trova? Guarda caso, nelle donne, ignare passanti che hanno solo la sfortuna di imbattersi, purtroppo, nella sua dimensione personologica abnorme”.

Bruzzone riconosce “dei tratti altamente disfunzionali” con i quali “trasforma il dolore degli altri in intrattenimento, cioè in un modo per divertirsi, per passare la giornata“.

L’ipotesi del rancore del cecchino di Roma verso le donne

Nel suo intervento, inoltre, Roberta Bruzzone sottolinea che “trasformare il dolore altrui in contenuti per intrattenersi pensavamo che fosse confinato nei social, invece così non è”.

“Guarda caso, ancora una volta (le vittime, ndr) sono tutte donne”, e aggiunge: “Io sono sicura che se indaghiamo nella sua sfera relazionale, alla base ci sia un bel rancore nei confronti delle donne, perché probabilmente lo hanno trattato per come si merita, cioè un soggetto da tenere alla larga”.

Chi è Edoardo Ciardiello Crescimanno

Crescimanno, disoccupato di 50 anni, alle 19 di mercoledì 16 settembre è entrato nella caserma dei carabinieri di San Pietro e, assistito dal suo avvocato, ha confessato di essere il responsabile degli spari che hanno terrorizzato il quartiere Prati di Roma.

L’uomo ha rivelato di aver sparato “per divertimento”, ma ha negato di serbare rancore nei confronti delle donne. Lo zio del reo confesso, intervistato da TgCom24, ha riferito che la famiglia “sta vivendo un vero dramma“. Amante delle armi e del lusso, cresciuto in una famiglia benestante, Crescimanno sarebbe un assiduo frequentatore di alberghi esclusivi con piscina. Per i residenti di Prati è “un insospettabile”. L’uomo è ora indagato a piede libero.