Chi è Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte ed ex socia di Delmastro che si è dimessa

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Elena Chiorino si dimette dalla carica di vicepresidente della Regione Piemonte, ma resta nella squadra del governatore Alberto Cirio come assessore. È il colpo di coda dell’effetto della bufera che ha travolto il dimissionario Andrea Delmastro, colpito ai fianchi dalle opposizioni dopo le rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano sulla “Bisteccheria Italia” nata dalla società tra Delmastro, Chiorino, altri due esponenti di Fratelli d’Italia e la figlia del ristoratore Mauro Caroccia, prestanome del clan dei Senese secondo gli investigatori.

Le dimissioni di Elena Chiorino

Come riporta il Corriere della Sera, il centrodestra del Piemonte subisce l’onda d’urto delle conseguenze delle dimissioni di Andrea Delmastro. A essere colpita, a questo giro, è la vicepresidente di Regione Elena Chiorino.

Chiorino resterà nella giunta del governatore Alberto Cirio, ma passerà al ruolo di assessore. Una scelta, quella di Cirio, nata probabilmente per evitare una crisi interna all’esecutivo.

ANSA

Chiorino resterà nel suo ruolo di delegata al Lavoro e all’Istruzione, ma resta l’amarezza del governatore: “La leggerezza che ha compiuto è stata grave“.

“La mia è la scelta di un presidente che non si gira dall’altra parte perché ha a cuore il bene delle istituzioni”, ha concluso Cirio.

L’effetto Delmastro

Ascoltata dal Corriere della sera Elena Chiorino si definisce “una persona rigorosa e per bene” ma che ha “commesso una grave leggerezza che non mi perdono” e per questo motivo “chiedo scusa ai cittadini“.

Ora Chiorino si dice “pronta fin da ora a fornire tutte le spiegazioni relative a questa vicenda di fronte all’aula del Consiglio regionale”, conclude. Ovviamente l’ormai ex vicepresidente si riferisce alla società condivisa con Miriam Caroccia, la “5 Forchette Srl”. Società dismessa una volta arrivata la condanna definitiva del padre di Miriam, Mauro Caroccia, per intestazione fittizia di beni con l’aggravante di aver favorito il clan dei Senese. Alle quote partecipava anche Andrea Delmastro.

Chi è Elena Chiorino

Elena Chiorino, nata a Biella nel 1977, fino alla bufera Delmastro ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Piemonte all’interno della Giunta guidata da Alberto Cirio.

Il suo percorso amministrativo è iniziato a livello locale, dove ha ricoperto il ruolo di sindaco nel comune di Ponderano dal 2014 al 2019 per poi approdare al Consiglio Regionale del Piemonte.