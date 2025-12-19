Chi è Elisabetta Gardini deputata FdI criticata per la riforma del condominio e morosi, perché fa discutere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La riforma dei condomini è diventata un caso in Parlamento, tanto che la maggioranza ha preferito presentare una proposta di modifica. La prima firmataria, finita in mezzo alla polemica, è Elisabetta Gardini, che ha avuto una lunga carriera prima in televisione e poi in politica.

Chi è Elisabetta Gardini, dalla Tv alla politica

Elisabetta Gardini è una deputata di Fratelli d’Italia, eletta in Veneto nelle ultime elezioni del 2022. La sua carriera però inizia prima in teatro e poi in Tv, dove conduce diversi programmi Rai tra gli anni ’80 e ’90, tra cui anche Unomattina e Domenica In.

Nel 1994 entra in politica e, dopo una breve militanza in alcune forze di centro nate dopo lo scioglimento della Dc, approda in Forza Italia.

ANSA Elisabetta Gardini

Nel 2019 però lascia il partito fondato da Silvio Berlusconi per entrare nelle file di Fratelli d’Italia, il suo attuale partito.

Il litigio con Vladimir Luxuria

La riforma dei condomini non è il primo caso per cui Gardini finisce al centro di una polemica. Era già successo nel 2006, quando Gardini era deputata di Forza Italia e tra le sue colleghe c’era Vladimir Luxuria, la prima parlamentare transgender in Europa.

In una sessione della Camera a ottobre, Gardini incontrò all’uscita bagni delle donne Luxuria e la attaccò verbalmente, accusandola di non poter utilizzare i servizi: “Tu sei un uomo, non puoi stare qui devi andare nel bagno degli uomini”.

Lo scontro divenne un caso sulla stampa e in Parlamento, dove venne portato anche davanti all’ufficio di presidenza della Camera.

La riforma dei condomini di Gardini

Negli ultimi giorni Gardini è tornata al centro di una polemica per una legge che la vede come prima firmataria e che riforma le norme sui condomini.

La nuova legge avrebbe cambiato alcune pratiche, dando più potere agli amministratori ma permettendo anche ai creditori di un condominio di rivalersi non solo sui condòmini morosi, ma anche su quelli in regola con i pagamenti delle spese condominiali

La proposta di Gardini ha subito causato le reazioni del suo ex partito Forza Italia e della Lega e la riforma è stata bloccata.