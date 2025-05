Chi è Emanuele De Maria, il detenuto ricercato dopo l'accoltellamento a Milano: il carcere per omicidio

Risulta ancora in fuga Emanuele De Maria, il detenuto ricercato per l’accoltellamento di un dipendente di un albergo di Milano, dove lavorava in permesso. Il 35enne, condannato a una pena di 15 anni per omicidio, è ritenuto responsabile dell’aggressione all’arma bianca contro un 50enne, adesso in ospedale in pericolo di vita.

L’accoltellamento all’Hotel Berna

L’aggressione si è verificata all’esterno dell’Hotel Berna, nei pressi della stazione Centrale di Milano, intorno alle 6.30 di sabato 10 maggio.

De Maria è impiegato da circa due anni in questa struttura di via Napo Torriani, dove lavorava nella reception grazie a un permesso di lavoro diurno. Il 35enne napoletano avrebbe atteso il collega, 50enne italiano di origini egiziane, per colpirlo con diverse coltellate al collo e al petto, prima di darsi alla fuga.

Fonte foto: ANSA

La polizia al lavoro sui rilievi di fronte all’hotel Berna, a Milano, dove è avvenuto l’accoltellamento

La caccia all’uomo a Milano

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una prima segnalazione sarebbe scattata già venerdì pomeriggio, quando il detenuto non si era presentato a lavoro, mentre un secondo allarme è stato diffuso dal carcere di Bollate dopo il suo mancato rientro in cella previsto per le 23.

De Maria è ora ricercato dalle forze dell’ordine, mentre gli inquirenti sono al lavoro sulle immagini di videosorveglianza della zona, anche per cercare di individuare la direzione della fuga del ricercato.

La vittima è stata operata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove si troverebbe ricoverato in pericolo di vita. Non sono ancora chiari i motivi dell’accoltellamento, ma stando alle prime ricostruzioni alla base dell’aggressione potrebbero esserci alcune ruggini tra i due.

Inoltre, un’altra dipendente dell’albergo a quattro stelle, una 50enne di origini cingalesi, risulta scomparsa dal pomeriggio di venerdì 9 maggio e la sua sparizione potrebbe essere legata all’accoltellamento dell’hotel di Milano.

Chi è Emanuele De Maria

Originario di Napoli, Emanuele De Maria era detenuto nel penitenziario milanese di Bollate per scontare una pena definitiva di 15 anni per omicidio.

Nel 2016 uccise una 23enne, Oumaima Racheb, sgozzata a coltellate in un albergo a Castel Volturno, in provincia di Caserta, al centro di un giro di droga e prostituzione.

Dopo il delitto il 35enne era scappato nel nord della Germania, nella cittadina di Weener, dove ha vissuto in latitanza per due anni prima di essere arrestato ed estradato nel 2018.

Come segnalato dalle forze dell’ordine, il ricercato è alto 173 cm, con i capelli corti e gli occhi neri, e ha entrambe le braccia tatuate con una frase latina.