Chi è Emma Mazzenga la 92enne vincitrice di 11 titoli mondiali e caso studio negli Usa, i suoi segreti

Emma Mazzenga, a 92 anni, ha vinto 11 titoli mondiali di atletica e detiene il record del mondo nei 200 metri per atleti over 90. Il suo fisico è diventato un caso studio alle università, persino negli Stati Uniti d’America: “Mi hanno detto che ho i muscoli di una 70enne e l’ossigenazione cellulare di una 20enne”.

Chi è Emma Mazzenga e perché è studiata alle università

Emma Mazzenga, padovana di 92 anni, è un ex insegnante che detiene ben 11 titoli mondiali di atletica (oltre a 31 titoli europei e 115 italiani) e un record del mondo nei 200 metri nella categoria Over 90. Corre da quando era giovane. Dopo una pausa, ha ripreso a livello agonistico all’età di 53 anni.

Il suo fisico è studiato nelle università di Pavia e alla Marquette University di Milwaukee, negli Stati Uniti d’America.

Emma Mazzenga, in una foto del 2014.

La giornata tipo di Emma Mazzenga, 92enne da record

In un’intervista concessa al Corriere del Veneto, Emma Mazzenga ha raccontato la sua giornata tipo: “Ho sempre dormito poco. Alle 5, mi faccio il caffè, poi torno a letto a leggere. Faccio colazione alle 8 con un panino al prosciutto. Poi esco a fare la spesa o faccio un po’ di pulizie. Dopo pranzo mi riposo un paio d’ore leggendo e poi esco nuovamente per andare al cinema, al gruppo lettura, per incontrarmi con le amiche o per allenarmi. La sera guardo la televisione, vado a letto verso le 23″.

La donna ha raccontato di spostarsi “quasi sempre a piedi“. Il suo consiglio per l’elisir di lunga vita è “alzarsi dal divano” e “non rimanere mai a casa un giorno intero” perché restare chiusi in casa “porta tristezza, depressione e non aiuta né la mente né il corpo”.

A tavola Emma Mazzanga mangia “un po’ di tutto”, limitando le porzioni: “A pranzo 30 o 40 grammi di pasta o riso, cui aggiungo un secondo e la verdura cotta. Alterno carne e pesce. La sera mi basta un po’ di verdura e un pezzetto di formaggio“. Non solo: “Ogni giorno bevo mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo e mezzo a cena”.

Emma Mazzenga e l’atletica: la sua lezione di vita

A proposito dello sport, Emma Mazzenga ha assicurato: “Dopo un’ora di allenamento, quando mi faccio la doccia, mi sento benissimo”. E poi: “Mi hanno detto che ho i muscoli di una 70enne e l’ossigenazione cellulare di una 20enne“.

La donna ha voluto lanciare un messaggio positivo: “Non è mai troppo tardi per la socialità e il movimento. Io sono rimasta vedova a 55 anni, la corsa mi ha aiutato moltissimo”.