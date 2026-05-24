Chi è Enzo Ricci ex patron di Tre Marie che lascia tutto in eredità al nipote mentre è ancora in vita

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Di zio in nipote. Non avendo figli, l’ex patron di Tre Marie Enzo Ricci ha deciso di lasciare gran parte del proprio patrimonio al nipote Alessandro Ricci. Questa però non è l’unica particolarità, perché l’imprenditore ha deciso di trasferire l’eredità mentre è ancora in vita. Un’operazione che – tra immobili, beni e partecipazioni – supera i 400 milioni di euro. Ricci, che compirà 91 anni il 26 maggio, ha scelto di sistemare in anticipo la successione attraverso una donazione con mantenimento dell’usufrutto.

Chi è Enzo Ricci, imprenditore tra dolci e cinema

Enzo Ricci è uno storico imprenditore milanese noto soprattutto per aver guidato il marchio Tre Marie, uno dei nomi più conosciuti della tradizione dolciaria italiana. Ma non solo.

Nel corso della sua vita professionale, Ricci ha fondato anche una casa di produzione e distribuzione cinematografica denominata “3 Marys Entertainment”, cioè l’anglicizzazione del suo marchio di prodotti da forno. Di recente aveva inoltre deciso di investire nell’intelligenza artificiale.

Nel 2017 gli è stato assegnato l’Ambrogino d’Oro, riconoscimento attribuito dal Comune di Milano ai cittadini che hanno dato un contributo significativo alla realtà meneghina. Nelle motivazioni è stato citato il ruolo svolto nel panorama industriale di Milano e nella creazione di centinaia di posti di lavoro.

Uno dei passaggi più importanti della carriera di Ricci risale però al 1987, quando l’imprenditore decise di vendere Tre Marie a Barilla. In passato lo stesso patron aveva raccontato di aver preso quella decisione proprio insieme al nipote Alessandro, all’epoca appena 14enne.

Dopo la vendita, Pietro Barilla gli ha comunque chiesto di continuare a seguire l’azienda per alcuni anni. Ricci rimase così alla guida operativa fino al 1995. In quel periodo l’azienda contava circa 550 dipendenti e registrava un fatturato di circa 140 miliardi di lire.

Perché Ricci lascia l’eredità al nipote anche se è vivo

Ricci avrebbe optato per una soluzione spesso utilizzata nei grandi patrimoni familiari: trasferire la nuda proprietà mantenendo però l’usufrutto.

Ciò significa che l’imprenditore continuerebbe a conservare il diritto di utilizzare e gestire i beni, mentre la proprietà passerebbe formalmente al beneficiario. La scelta consente di pianificare il passaggio generazionale senza attendere l’apertura della successione.

Quanto vale l’eredità lasciata da Enzo Ricci

L’operazione complessiva riguarda un patrimonio valutato intorno ai 415 milioni di euro. Tra gli asset coinvolti figurano quote societarie, partecipazioni finanziarie, immobili di pregio, fondi di investimento e liquidità.

Tra i beni più rilevanti è citato anche un immobile in via Montenapoleone a Milano, affittato alla maison Dolce & Gabbana, iscritto a bilancio per un valore vicino ai 92 milioni di euro. L’operazione coinvolge inoltre le società Viris e Milaninvest Real Estate.