Chi è Erika Frantzve, la moglie di Charlie Kirk: "Non avete idea di cosa avete appena scatenato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non avete idea di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese”. Sono le parole pronunciate dalla moglie di Charlie Kirk, Erika Frantzve, nella sua prima apparizione pubblica dopo l’assassinio del marito, ucciso nel campus della Utah Valley University a Orem. L’imprenditrice ex modella ha promesso di continuare il lavoro del marito, attivista di destra e propagandista per Donald Trump.

Charlie Kirk, le prime parole della moglie

Erika Frantzve, la vedova di Charlie Kirk, ha parlato per la prima volta dall’omicidio del marito in un discorso pubblico pronunciato dalla scrivania dove Kirk conduceva le sue trasmissioni sui social media.

La 36enne, riporta la Cnn, ha espresso il suo cordoglio per la morte del compagno: “Non avrò mai le parole per descrivere la perdita che provo nel cuore”.

IPA

E ha poi promesso di continuare l’eredità del marito: “Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato in questo Paese”.

Frantzve ha detto che renderà Turning Point Usa, l’associazione politica fondata da Kirk, “la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto”.

E ha annunciato che tutte le attività proseguiranno, a partire dal tour programmato di Charlie Kirk nei campus universitari.

Chi è Erika Frantzve

Erika Frantzve, 36 anni, è una imprenditrice, influencer ed ex modella. Laureata in Giurisprudenza, è stata Miss Arizona nel 2012.

È anche agente immobiliare e proprietaria del marchio di moda Proclaim, che vorrebbe unire la sua fede (cristiano-evangelica) alla moda.

Kirk e Frantzve si erano sposati nel maggio 2021 e hanno avuto due figli, una bimba di tre anni e un bambino di un anno.

La 36enne era molto spesso al fianco del marito nei tanti eventi legati alla sua attività politica con il movimento Maga di Donald Trump.

La famiglia del killer è pro Trump

Intanto emergono nuovi dettagli sul profilo di Tyler Robinson, il giovane di 22 anni arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk.

La Cnn descrive il giovane come un ragazzo introverso e taciturno e un ottimo studente, tanto da ottenere una borsa di studio di 4 anni dalla Utah State University.

Stando al racconto di persone che lo conoscono, la sua famiglia è repubblicana e sostenitrice di Donald Trump.

E anche lui, sebbene parlasse poco di politica, sembra che sostenesse Trump ai tempi del liceo.