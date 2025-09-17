Chi è Eyal Mizrahi, il presidente dell'associazione Amici di Israele che si è scontrato con Enzo Iacchetti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A È Sempre Cartabianca su Rete 4 è andato in scena un acceso scontro tra Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la notizia, ed Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici di Israele. Israeliano sposato con una italiana, Mizrahi vive e lavora da anni in Italia, a Milano.

Lo scontro tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi

Durante la puntata di ieri sera, 16 giugno, di È sempre Cartabianca, il talk di Bianca Berlinguer su Rete 4, è andato in onda un accesissimo scontro tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi sul tema della guerra a Gaza.

Nel giorno in cui l’Onu ha rilasciato un nuovo report in cui accusa apertamente Israele di genocidio, Mizrahi ha contestato e minimizzato i numeri del massacro, sostenendo che metà delle vittime palestinesi sono terroristi.

ANSA Enzo Iacchetti

Scatenando la reazione del comico: “In questa guerra non c’è contraddittorio perché non è una guerra, c’è un solo esercito”.

I toni si sono alzati ulteriormente quando Mizrahi ha dato del “fascista” a Iacchetti, che ha perso la calma: “Che hai detto str****. Vengo giù e ti prendo a pugni”.

Chi è Eyal Mizrahi

Nato ad Haifa in Israele, Eyal Mizrahi vive e lavora da molti in Italia, a Milano ed è sposato con una donna italiana.

Laureato in Medicina Veterinaria alla Statale di Milano, ha lavorato per anni nel settore marketing e vendite di diverse aziende.

È da anni presidente dell’associazione Amici di Israele e del movimento sionista Over the Rainbow.

Cos’è l’associazione Amici di Israele

Sul suo sito l’associazione Amici di Israele si definisce “un’associazione spontanea, apartitica, senza pregiudiziali di sorta. È costituita da persone di ogni estrazione, sociale, religiosa, ideologica, non da professionisti della comunicazione desiderosi di imporre verità precostituite”.

“Non manipoliamo notizie come purtroppo leggiamo in molti siti di propaganda. Siamo solo persone stanche di leggere e ascoltare fandonie grossolane, mezze verità, mezze bugie e omissioni che alimentano l’odio tra i popoli”.

L’ultimo articolo sul sito è del settembre 2021, la pagina Facebook ha poco più di cinquemila follower, 37 iscritti sul canale YouTube.