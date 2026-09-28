Chi è Fabio Roscioli nuovo deputato vincitore delle elezioni a Reggio Calabria, legame con Silvio Berlusconi
Suppletive Reggio Calabria, vince Fabio Roscioli col 51% dei voti. Battuto Benedetto. Chi è il tesoriere di Forza Italia legato a Berlusconi
A Reggio Calabria ha vinto le elezioni suppletive il candidato del centrodestra Fabio Roscioli. Ha ottenuto il 51,02% delle preferenze contro Francesco Benedetto, che si è fermato al 36,59%. Roscioli era molto vicino a Silvio Berlusconi: come avvocato ha infatti rappresentato i suoi interessi legali in diverse cause civili. Dal 2023 Roscioli ricopre l’incarico di tesoriere e amministratore nazionale di Forza Italia. Non un esterno alla politica, insomma.
Risultati a Reggio Calabria
Fabio Roscioli vince le elezioni suppletive a Reggio Calabria. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con il quale condivide il partito di Forza Italia. Scrive “Vittoria!” e posta un video dove si vedono esultare. Esulta anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che parla di “stravittoria”.
E dati alla mano è andata proprio così. A scrutinio completato, infatti, Fabio Roscioli ha conquistato il 51,02% delle preferenze degli elettori, mentre Francesco Antonio Benedetto, candidato del campo largo, si è fermato al 36,59%.
Dietro troviamo Domenico Giannetta, di Futuro Nazionale, al 10,94% e Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare, all’1,44%. I militanti di Forza Italia hanno lanciato lo slogan: “Cucù, cucù, Vannacci non c’è più”. Ma Vannacci esulta: “Infranto il muro del 10% alle prime elezioni con il nostro simbolo. Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature”.
Chi è Fabio Roscioli
Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, prenderà il posto del dimissionario Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria. L’avvocato romano si è imposto come forestiero rispetto ai nomi locali, pur non essendo uno “straniero” della politica.
Dal 2023 ricopre l’incarico di tesoriere di Forza Italia, ruolo al quale è approdato grazie alla vicinanza a Silvio Berlusconi. Roscioli è infatti laureato in giurisprudenza e lavora come avvocato civilista.
Accanto alla carriera professionale e a quella politica c’è anche l’impegno nel sociale: dal 2020 è infatti vicepresidente della Fondazione Mancini-Jacobini di Roma, che si occupa del sostegno agli anziani in condizioni di disagio economico e sociale.
La vicinanza con Berlusconi
La candidatura di Fabio Roscioli a Reggio Calabria conferma il legame tra Forza Italia e la famiglia Berlusconi. L’avvocato ha infatti seguito l’ex premier in diverse cause civili.
Ha curato, per esempio, il ricorso in Cassazione contro la condanna civile a risarcire 50.000 euro all’ex om della Procura di Milano Guido Robledo per danni da diffamazione.