Chi è Fabio Roscioli nuovo deputato vincitore delle elezioni a Reggio Calabria, legame con Silvio Berlusconi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Reggio Calabria ha vinto le elezioni suppletive il candidato del centrodestra Fabio Roscioli. Ha ottenuto il 51,02% delle preferenze contro Francesco Benedetto, che si è fermato al 36,59%. Roscioli era molto vicino a Silvio Berlusconi: come avvocato ha infatti rappresentato i suoi interessi legali in diverse cause civili. Dal 2023 Roscioli ricopre l’incarico di tesoriere e amministratore nazionale di Forza Italia. Non un esterno alla politica, insomma.

Risultati a Reggio Calabria

Fabio Roscioli vince le elezioni suppletive a Reggio Calabria. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con il quale condivide il partito di Forza Italia. Scrive “Vittoria!” e posta un video dove si vedono esultare. Esulta anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che parla di “stravittoria”.

E dati alla mano è andata proprio così. A scrutinio completato, infatti, Fabio Roscioli ha conquistato il 51,02% delle preferenze degli elettori, mentre Francesco Antonio Benedetto, candidato del campo largo, si è fermato al 36,59%.

Dietro troviamo Domenico Giannetta, di Futuro Nazionale, al 10,94% e Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare, all’1,44%. I militanti di Forza Italia hanno lanciato lo slogan: “Cucù, cucù, Vannacci non c’è più”. Ma Vannacci esulta: “Infranto il muro del 10% alle prime elezioni con il nostro simbolo. Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature”.

Chi è Fabio Roscioli

Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, prenderà il posto del dimissionario Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria. L’avvocato romano si è imposto come forestiero rispetto ai nomi locali, pur non essendo uno “straniero” della politica.

Dal 2023 ricopre l’incarico di tesoriere di Forza Italia, ruolo al quale è approdato grazie alla vicinanza a Silvio Berlusconi. Roscioli è infatti laureato in giurisprudenza e lavora come avvocato civilista.

Accanto alla carriera professionale e a quella politica c’è anche l’impegno nel sociale: dal 2020 è infatti vicepresidente della Fondazione Mancini-Jacobini di Roma, che si occupa del sostegno agli anziani in condizioni di disagio economico e sociale.

La vicinanza con Berlusconi

La candidatura di Fabio Roscioli a Reggio Calabria conferma il legame tra Forza Italia e la famiglia Berlusconi. L’avvocato ha infatti seguito l’ex premier in diverse cause civili.

Ha curato, per esempio, il ricorso in Cassazione contro la condanna civile a risarcire 50.000 euro all’ex om della Procura di Milano Guido Robledo per danni da diffamazione.