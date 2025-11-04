Chi è Federica Picchi sottosegretaria FdI sfiduciata dal Consiglio regionale in Lombardia per i post no Vax

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sfiduciata Federica Picchi in Consiglio regionale, già sottosegretaria con delega Sport e Giovani in Regione Lombardia e precedentemente candidata alle Europee. La mozione di sfiducia era stata presentata dal capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino, che chiedeva di rimuovere l’esponente di Fratelli d’Italia dalla giunta. La scelta a seguito delle polemiche per alcuni post ritenuti no vax, rilanciati dalla politica nelle sue storie Instagram.

Il curriculum e il partito di Federica Picchi

Come riporta l’Ansa, la sottosegretaria a Sport e Giovani è stata sfiduciata con 44 voti favorevoli e 23 contrari, con l’apporto di 19 franchi tiratori nel centrodestra.

Federica Picchi era subentrata a Lara Magoni, eletta alle Europee con Fratelli D’Italia, e sarebbe vicina ad Arianna Meloni.

IPA Federica Picchi, la sottosegreteria sfiduciata dal Consiglio regionale

Nel curriculum politico di Federica Picchi ci sarebbe un solo partito, Fratelli d’Italia.

Secondo quanto riporta Tempi avrebbe scelto il partito di Giorgia Meloni perché in linea con i valori espressi dalla premier.

In precedenza non avrebbe avuto la tessera di nessun altro partito.

Prima di essere nominata, nel 2024, sottosegretaria ai Giovani e allo Sport in Regione Lombardia, si era già candidata alle Europee con Fdi.

Biografia e studi di Federica Picchi

Nata a La Spezia nel 1975, Federica Picchi si è laureata all’Università Bocconi di Milano e ha ottenuto anche una borsa di studio Georgetown University di Washington D.c. U.S.A.

Dopo alcune esperienze come analista finanziario prima a Milano e poi a Londra, ha fondato nel 2010 la società di produzione cinematografica e casa editrice Dominus Production.

È stata Consigliere del Gruppo Comunicazione ed Editoria di Assolombarda e membro del Comitato 3REG Comitato Interregionale dei Giovani Imprenditori.

Cosa ha detto sui vaccini

La mozione di sfiducia per Federica Picchi è arrivata a causa della sua attività sui social.

La sottosegreteria aveva infatti ripubblicato alcuni contenuti no vax con teorie antiscientifiche, già trattate da Robert F. Kennedy jr a capo del dipartimento di salute degli Stati Uniti.

Come riportato dall’Ansa Federica Picchi aveva riproposto sul suo account teorie sull’autismo e la correlazione con il vaccino per l’epatite B.