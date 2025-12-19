Chi è Francesca Faccini Venere di Welcome to Meraviglia del ministero del Turismo di Santanchè dopo il caos

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Francesca Faccini, 23 anni, studentessa romana di psicologia e aspirante attrice, è la nuova Venere della campagna “Welcome to Meraviglia” del ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè. Scelta tramite casting dall’agenzia IG Italia, sostituisce la Venere virtuale dopo le polemiche del 2023. Il progetto ha un budget di 138 mila euro e punta su una testimonial reale per promuovere il turismo italiano.

La nuova Venere di Welcome to Meraviglia

Francesca Faccini è il nuovo volto della campagna turistica istituzionale “Welcome to Meraviglia”, promossa dal ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè.

La studentessa romana, 23 anni, prende il posto della Venere virtuale utilizzata nella precedente campagna “Open to Meraviglia”, che nel 2023 aveva suscitato critiche e polemiche per il linguaggio e l’impostazione comunicativa.

ANSA Daniela Santanché con Francesca Faccini, la nuova Venere della campagna “Welcome to Meraviglia”

La nuova campagna prevede contenuti diffusi principalmente sui social, in particolare su Instagram, attraverso gli account Venereitalia23 e IG Italia. Il budget complessivo dell’operazione è pari a 138 mila euro, una cifra inferiore rispetto alla precedente iniziativa ministeriale. La ministra Santanchè ha dichiarato che la selezione è stata curata dall’agenzia creativa IG Italia.

Chi è Francesca Faccini e come è stata scelta

Francesca Faccini è nata nel 2002 ed è residente a Roma. Studia psicologia in un’università privata della capitale e parallelamente segue un percorso di formazione teatrale e di recitazione, iniziato in giovane età. Nel suo curriculum figurano alcune esperienze in ambito audiovisivo, tra cui una partecipazione a una serie Mediaset e un cortometraggio.

Secondo quanto riferito dall’agenzia IG Italia, la selezione è avvenuta tramite uno street casting che ha coinvolto circa 300 candidate. Il numero è stato progressivamente ridotto prima a 50 e poi a 20 profili finalisti. Il titolare dell’agenzia, Pierluigi Pantaleoni, ha spiegato che il ministero cercava una figura giovane, italiana e con una somiglianza sia fisica che “caratteriale” alla Venere del Botticelli.

L’affidamento della campagna è avvenuto sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. I 138 mila euro di budget comprendono le riprese, il montaggio, la post-produzione e la pubblicazione dei contenuti sui canali digitali.

La sorpresa della nuova Venere

La presentazione ufficiale di Francesca Faccini come Venere di Welcome to Meraviglia è avvenuto con un incontro pubblico, con la giovane che ha dichiarato di essere una “follower di Conte”, per poi chiarire di non voler assumere posizioni politiche pubbliche.

La ministra Santanchè ha ribadito di non aver avuto un ruolo diretto nella scelta personale della testimonial, sottolineando invece il successo internazionale della precedente campagna e difendendo l’evoluzione del progetto. L’obiettivo dichiarato resta quello di promuovere territori meno conosciuti e contrastare la concentrazione dei flussi turistici nelle aree più visitate.

Francesca Faccini, dal canto suo, ha definito il ruolo una responsabilità ma anche un’opportunità, spiegando di voler raccontare un’Italia diversa, fatta anche di borghi, aree interne e realtà meno esposte.