Chi è Francesco Giusti ascoltato sul caso di David Rossi, l'ex vigilessa lo avrebbe riconosciuto nel vicolo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ex vigilessa di Siena Giovanna Ricci ha indicato Francesco Giusti come possibile “uomo del vicolo” nel video della morte di David Rossi. Giusti, dipendente Mps ed ex politico locale, ha negato ogni coinvolgimento durante l’audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando sul caso.

David Rossi, rivelazione a “Farwest”

Nuovi dettagli emergono sul caso della morte di David Rossi durante il programma televisivo “Farwest”, condotto da Salvo Sottile. Nel corso della puntata è stata trasmessa un’intervista a Giovanna Ricci, ex agente della polizia municipale di Siena, che ha ribadito la propria convinzione sull’identità della figura misteriosa nota come “l’uomo del vicolo”.

Secondo la Ricci, la sagoma che compare nei filmati di videosorveglianza la sera della morte di Rossi sarebbe riconducibile a Francesco Giusti. La donna sostiene di averlo riconosciuto osservando il video che riprende il vicolo di Monte Pio minuti dopo la caduta del manager.

L’uomo nel vicolo, cosa ha detto l’ex vigilessa

Nel filmato, registrato dalle telecamere di sicurezza nei pressi della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, si intravede infatti una persona che si affaccia nel vicolo mentre Rossi è già a terra, ancora agonizzante, e poi si allontana parlando al telefono.

“Quando sono uscite le immagini, tutti abbiamo detto: ‘che ci fa il Giusti’? Lo abbiamo riconosciuto tutti a Siena. È molto riconoscibile, le gambe un po’ arcuate, il cappellino da baseball dei New York Yankees” ha affermato.

Ricci ha spiegato che il riconoscimento deriverebbe soprattutto dal modo di camminare della figura ripresa nel video, movenze che, a suo dire, sarebbero molto caratteristiche. La stessa convinzione è stata espressa anche da una fonte citata dalla trasmissione televisiva, secondo la quale diversi cittadini di Siena avrebbero riconosciuto quella sagoma.

I dubbi sulle indagini

Secondo l’ex vigilessa, inoltre, esisterebbero elementi investigativi che negli anni non sarebbero stati approfonditi a sufficienza, come eventuali registrazioni degli accessi nella zona a traffico limitato del centro storico.

“Secondo me gli inquirenti del periodo hanno avuto tutto l’interesse di non richiedere vari tabulati telefonici, dati, frame di videosorveglianza” ha sostenuto Ricci. “Se un veicolo entra nella zona traffico limitato con un permesso provvisorio, la copia con la targa, con l’accesso, potrebbe essere, a meno che non l’abbiano distrutta, potrebbe essere agli atti al comando di Polizia Municipale”.

Tuttavia, non vi sono molti altri testimoni che confermano quanto sostiene l’ex vigilessa. “Perché viviamo in una città molto omertosa, dove ci sono delle relazioni clientelari pazzesche per cui la gente ha paura”.

Chi è Francesco Giusti: l’audizione in commissione parlamentare

Francesco Giusti è un dipendente del Monte dei Paschi di Siena che negli anni della morte di Rossi era attivo anche in politica a livello locale, come segretario della Lega.

Giusti ha chiesto l’audizione dopo che il suo nome è emerso dalla testimonianza di Giovanna Ricci. “Assolutamente io non sono la persona che dice la signora Ricci apparire nel vicolo di Monte Pio” ha affermato, aggiungendo nel merito del cappellino: “Lì io sono allenatore di baseball, quel cappello di quella persona mi sembra tutt’altro”.

Ha inoltre affermato di non aver mai avuto rapporti diretti con Rossi e di aver appreso la notizia della sua morte solo più tardi, leggendo un articolo online.

Nei video di sorveglianza registrati quella sera compare una figura mai identificata con certezza che si affaccia nel vicolo circa venti minuti dopo la caduta di Rossi. Proprio per verificare la possibile identità della persona ripresa, la commissione ha incaricato i carabinieri del Ris di effettuare analisi antropometriche confrontando i dati fisici di alcuni soggetti con la sagoma presente nel filmato.