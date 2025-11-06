Caso Paragon, chi è Francesco Nicodemo e perché l'ex responsabile alla comunicazione Pd era sorvegliato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un nuovo nome emerge nel caso Paragon. Tra gli oltre 90 giornalisti e attivisti finiti sotto l’occhio dello spyware della società israeliana usato dai servizi segreti italiani c’è anche Francesco Nicodemo, ex spin doctor di Matteo Renzi e professionista in orbita Pd. Il profilo dell’ex responsabile della comunicazione del Partito democratico è uno dei profili spiati dagli hacker, come il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino e il direttore della testata Francesco Cancellato.

Chi è Francesco Nicodemo

È lo stesso Cancellato a rivelare nell’inchiesta di Fanpage il coinvolgimento di Francesco Nicodemo nel caso Paragon. Con un passato da attivista e amministratore locale, il 47enne è stato responsabile della comunicazione del Pd tra il 2013 e il 2014 e aveva seguito l’allora segretario del partito Matteo Renzi alla presidenza del Consiglio, con il compito di gestire la comunicazione digital.

Nel 2021 ha fondato insieme a due colleghi l’agenzia Lievito, specializzata in comunicazione per le aziende e politica, con collaborazioni con imprese ma anche istituzioni e ha curato le campagne di alcuni candidati di centrosinistra a elezioni amministrative o regionali, da ultimo il candidato presidente sconfitto nelle Marche Matteo Ricci.

ANSA

Francesco Nicodemo nella segreteria del Pd di Matteo Renzi nel 2013

Le chat rubate dallo spyware di Paragon

Come testimoniato dallo stesso Nicodemo, l’ex spin doctor ha scoperto di essere spiato tramite il messaggio di WhatsApp Support ricevuto dai protagonisti dalla vicenda il 31 gennaio 2025.

“Nelle conversazioni che potrebbero aver scaricato dal mio telefono ci sono i messaggi di tanti candidati e di tanti parlamentari – ha dichiarato a Fanpage – Noi lavoriamo alla comunicazione digital dei gruppi parlamentari del Pd. Oltre al fatto che se anche ho smesso con la politica attiva, il Pd è la mia famiglia di origine e con moltissimi dirigenti, parlamentari, sindaci ho rapporto personali consolidati da decenni”

Le proteste del Pd

La notizia della presenza di Francesco Nicodemo nell’elenco degli spiati di Paragon ha scatenato l’ira del Partito democratico, che adesso chiedono conto al governo sulla vicenda con maggiore forza.

Il capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, si è detto “sconcertato” dalla rivelazione e ha preteso chiarezza sulla vicenda.

A chiamare in causa l’esecutivo anche l’eurodeputato e responsabile dell’informazione del Pd, Sandro Ruotolo:

“Non parliamo più di episodi isolati. In Svezia il quotidiano ETC ha rivelato che la polizia utilizza da anni un programma di analisi dei dati sensibili sviluppato dalla statunitense Palantir Technologies, senza trasparenza né controllo democratico. E l’Italia? Perché tace? Dopo mesi di domande – chiede l’europarlamentare – non ha ancora fornito alcuna risposta su chi abbia autorizzato, acquistato o utilizzato lo spyware Paragon. Il governo ha il dovere di chiarire subito. Se non è stato il governo italiano, allora chi è stato? Il silenzio non è trasparenza, è complicità. Quanti altri ce ne sono?”