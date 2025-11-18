Chi è Francesco Saverio Garofani consigliere di Mattarella che ha fatto infuriare Galeazzo Bignami

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si chiama Francesco Saverio Garofani il consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella finito al centro dell’attacco della maggioranza. Un editoriale vergato da La Verità gli attribuirebbe la speranza, espressa durante una cena, che un “provvidenziale scossone” possa azzoppare il Governo Meloni. Immediata la reazione politica, per bocca di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, che ha chiesto al consigliere di smentire. Il Colle ha liquidato la questione come un “ennesimo attacco sconfinato nel ridicolo”. Intanto monta la polemica.

La polemica sul consigliere Garofani

Tutto, come detto è nato da un articolo apparso su La Verità a firma del direttore Maurizio Belpietro. Secondo il giornalista, “i consiglieri di Sergio Mattarella si agitano nella speranza di fare lo sgambetto a Giorgia Meloni e impedirle di candidarsi nel 2027…”.

Bignami ha chiesto al consigliere chiamato in causa di smentire. Da qui la replica del Colle, tramite una nota: “Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo“.

IPA

Nella foto Francesco Saverio Garofani

E poi è arrivata la controreplica di Bignami. In sintesi: “Non mi sono permesso di chiedere la smentita a Sergio Mattarella, ma direttamente a Francesco Saverio Garofani”.

Chi è Francesco Saverio Garofani

Francesco Saverio Garofani è nato nel 1962 a Roma ed è uno storico collaboratore di Sergio Mattarella, oggi consigliere del Capo dello Stato per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa.

In gioventù Garofani fu impegnato nei gruppi giovanili della Democrazia Cristiana, poi la laurea in Lettere e Filosofia e la carriera da giornalista professionista.

Questa l’evoluzione del suo orientamento politico, sempre improntato al cattolicesimo democratico: prima la corrente di sinistra della Dc, poi il Ppi, poi la Margherita e infine il PD.

Dal 1990 al 1992 è stato caporedattore de La Discussione. Dal 1995 al 2003 ha diretto il quotidiano Il Popolo. Nel 2003 fu tra i fondatori di Europa, di cui fu vicedirettore.

L’elezione alla Camera arrivò nel 2006 con l’Ulivo, seguita da due rielezioni. Dal 2015 al 2018 fu presidente della commissione Difesa della Camera. Nel PD è stato membro della Direzione nazionale.

Francesco Saverio Garofani ha scritto due libri su Aldo Moro ed è consigliere di Mattarella al Quirinale dal 2018.

La precedente polemica di FdI su Francesco Saverio Garofani

Dal 2022 Garofani ricopre il ruolo di consigliere per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa, scelta invisa a Fratelli d’Italia: alla sua nomina FdI espresse “stupore” per la nomina.

Così venne scritto: “Rispettiamo ma non condividiamo la nomina a Segretario del Consiglio Supremo della Difesa del dott. Francesco Saverio Garofani. Il nostro stupore deriva dalla decisione di nominare una figura così politicizzata e di parte come un ex parlamentare del PD, per un ruolo che per la prima volta non viene affidato ad un militare”.

FdI espresse “preoccupazione per la lottizzazione del PD” arrivata con tale nomina “fino al Quirinale“.