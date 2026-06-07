Chi è Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia accusato di violenza sessuale in Senato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Classe 1971, Francesco Silvestro milita in Forza Italia dal 1998, ma prima di essere un parlamentare è un imprenditore. A lui si rivolgono quando parlano di “re della notte“: da una parte per la sua attività in una nota azienda di materassi, dall’altra per essere solito vivere la notte romana bevendo champagne. Ora è stato denunciato per violenza sessuale da una donna che agli inquirenti rivela di essere stata aggredita tra le stanze del Senato.

Chi è Francesco Silvestro

Nato ad Arzano (Napoli) nel 1971, Francesco Silvestro è un imprenditore nel settore dei materassi, dove è amministratore e proprietario di un’azienda leader da quattro generazioni.

Dal 1998 milita in Forza Italia, tra le cui quote si candida per il consiglio comunale di Arzano, una carica che si vede rinnovata nel 2005 e nel 2010.

ANSA

Dal 2010 al 2015 è stato presidente del Consiglio Comunale di Arzano, mentre dal 2021 è coordinatore di Forza Italia della città di Napoli.

Nel 2022 inizia la sua carriera come parlamentare, sempre nell’area del centrodestra.

Da Forza Italia al Senato

Eletto al Senato nel 2022 con Forza Italia nel collegio plurinominale Campania-01 durante le politiche anticipate, Francesco Silvestro ricopre diversi ruoli chiave nella XIX legislatura. È infatti segretario della 9ª Commissione, che si occupa di industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

Inoltre, partecipa attivamente come componente alla Commissione parlamentare antimafia e a quella d’inchiesta focalizzata sulle condizioni, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, è membro della X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale, dove sostituisce il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

La denuncia per violenza sessuale

La notizia arriva da Repubblica. Una professionista di 52 anni ha denunciato per violenza sessuale il senatore di Forza Italia per dei fatti che sarebbero avvenuti a febbraio 2025 nell’ufficio del parlamentare in Senato.

La donna, agente di commercio, era stata ricevuta per una fornitura di vini. La querela è scattata a distanza di oltre un anno per paura e dopo un percorso di terapia. Il senatore nega fermamente ogni accusa, dichiarando di non aver ricevuto atti d’indagine e ipotizzando un tentativo di estorsione. Silvestro ha concluso invitando a dimostrare i fatti.