Chi è Frank Furedi, il professore "anticonformista" tra le tracce della Maturità 2026 col saggio sui "confini"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Tra le tracce di saggio breve proposte ai ragazzi che stanno affrontando la prima prova scritta dell’esame di Maturità, ce n’è una dal chiaro sapore geopolitico. Si tratta di un brano tratto da I confini contano, perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere, scritto da Frank Furedi. Come il titolo del libro suggerisce, il professore e sociologo ungherese naturalizzato canadese esprime posizioni, per così dire, controverse agli occhi dei più. Soprattutto nell’Occidente del post-storicismo e dell’economicismo. Ma cosa dice davvero la sua dottrina?

La cultura della paura, il pensiero di Frank Furedi

In particolare negli ultimi anni, il sociologo e accademico ungherese-canadese si è imposto come una delle voci più controcorrente del dibattito culturale euro-americano.

La scelta del Ministero dell’Istruzione di inserire un suo testo tra le tracce della Maturità ha sorpreso molti osservatori, poiché Furedi è un autore spesso associato a posizioni critiche verso il pensiero dominante su globalizzazione, educazione, immigrazione, identità nazionale e cultura contemporanea.

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Professore emerito di Sociologia all’Università del Kent, nel Regno Unito, Furedi è noto soprattutto per le sue riflessioni sulla “cultura della paura”, sul conformismo culturale e sulla progressiva perdita di fiducia delle società occidentali nelle proprie istituzioni e tradizioni.

Il cuore del pensiero dell’intellettuale ruota attorno a una convinzione: le società occidentali sono diventate progressivamente più fragili dal punto di vista culturale e psicologico.

Secondo il sociologo, negli ultimi decenni si è sviluppata una vera e propria “cultura della paura”, nella quale rischi, minacce e vulnerabilità vengono continuamente enfatizzati soprattutto dalle fasce più giovani. Quelle, cioè, che in altre comunità vogliono invece agire con violenza imperiale nel mondo.

Questo processo, secondo il sociologo, avrebbe indebolito valori tradizionali come responsabilità individuale, autonomia di giudizio e capacità di affrontare l’incertezza.

Chi è Frank Furedi, dalla rivoluzione ungherese all’Università del Kent

Frank Furedi è la versione anglosassone del vero nome dell’accademico, che nasce a Budapest nel 1947 come Ferenc Füredi. Dopo la repressione sovietica della rivoluzione ungherese del 1956, la sua famiglia lascia il Paese e si trasferisce in Canada.

Qui Furedi studia Relazioni Internazionali all’Università prima di proseguire il proprio percorso accademico nel Regno Unito. Per decenni insegna Sociologia presso la prestigiosa Università del Kent, a Canterbury, diventando uno degli studiosi più noti nel proprio campo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 20 libri tradotti in numerose lingue.

La sua notorietà è cresciuta soprattutto dopo gli Anni Duemila, quando cioè ha iniziato a criticare apertamente alcune delle trasformazioni culturali che, a suo giudizio, stavano cambiando il rapporto tra cittadini, istituzioni e libertà individuali. Ultima delle quali il movimento woke.

Perché Frank Furedi è considerato “controverso”

Furedi sostiene che la “paura” di cui sopra sia diventata una lente attraverso cui interpretare la realtà politica e sociale dell’Occidente. Dalle crisi sanitarie alle questioni ambientali, fino ai conflitti geopolitici, il linguaggio pubblico farebbe sempre più leva sulla percezione del rischio e meno sulla capacità delle persone di affrontarlo.

Per questo motivo viene spesso definito un pensatore “anticonformista”. Molte delle sue analisi vanno infatti in direzione opposta rispetto a quelle prevalenti nel dibattito accademico occidentale.

I suoi sostenitori lo considerano uno degli ultimi intellettuali capaci di mettere in discussione i dogmi culturali contemporanei. I critici, invece, ritengono che alcune sue posizioni finiscano per alimentare le argomentazioni dei movimenti conservatori e sovranisti.

Negli ultimi anni Furedi ha collaborato con il Mathias Corvinus Collegium, think tank vicino al governo ungherese di Viktor Orbán, elemento che ha ulteriormente accentuato il dibattito attorno alla sua figura. Soprattutto per l’accusa di posizioni filorusse.

Frank Furedi e la geopolitica dei confini

E veniamo all’argomento del testo inserito per i maturandi tra le tracce della Maturità 2026. Uno degli aspetti più interessanti del pensiero di Furedi riguarda il rapporto tra globalizzazione e sovranità nazionale.

Nel saggio I confini contano, l’autore sostiene che le frontiere non sono soltanto barriere fisiche, ma strumenti attraverso cui le comunità politiche definiscono identità, appartenenza e democrazia. La sua posizione si colloca in netta controtendenza rispetto a una parte del pensiero globalista sviluppatosi dopo la Guerra Fredda.

Per Furedi, la crisi dei confini non ha prodotto una maggiore libertà, ma una crescente difficoltà delle democrazie nel gestire fenomeni complessi come immigrazione, integrazione e rappresentanza politica.

È una riflessione che si intreccia con molte delle grandi questioni geopolitiche contemporanee, dall’ascesa dei movimenti sovranisti alle tensioni tra Unione europea e Stati membri.

Dal punto di vista squisitamente geopolitico, la tesi di Furedi ha valenza tecnica: la globalizzazione, in quanto costruzione degli Stati Uniti basata sul controllo dei mari mondiali, è una rete imposta a Paesi divenuti satelliti ma che prima avevano autonomia strategica.