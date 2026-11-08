Chi è Gadi Eisenkot, il generale avversario di Netanyahu incaricato di formare il nuovo governo di Israele

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“C’è un bisogno urgente di una nuova leadership. Dovremo ricorrere a misure creative” ha affermato il presidente d’Israele Isaac Herzog, affidando ufficialmente l’incarico di formare un nuovo esecutivo a Gadi Eisenkot, leader e fondatore del partito centrista Yashar. Ex generale ed avverso a Benjamin Netanyuah, Eisenkot ha dichiarato l’intenzione di basare il nuovo governo sui principi del riconoscimento del carattere ebraico dello Stato, l’impegno al servizio militare e il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica.

Figlio di immigrati marocchini, ha scalato l’esercito

Gadi Eisenkot è nato il 19 maggio 1960 da una coppia di immigrati ebrei marocchini. Nato a Tiberiade, in Israele, è cresciuto a Eliat. Il padre lavorava in miniera, la madre si occupava dei cinque figli. A 18 anni Eisenkot si è arruolato nell’esercito, dove ha fatto carriera fino a raggiungere, tra il 2015 e il 2019, il ruolo di capo delle Forze armate.

Il generale fu ideatore, durante la guerra in Libano del 2006, della cosiddetta dottrina Dahiya, che prevede bombardamenti su vasta scala, comprese zone civili, per stanare i combattenti nemici. La stessa strategia è stata attuata a Gaza. Fu ideatore anche della campagna tra le guerre: una serie di operazioni militari mirate a ritardare lo scoppio di un conflitto più grande.

ANSA

Dopo l’attentato del 7 ottobre, Eisenkot è entrato a far parte del Consiglio di guerra, ma ne è uscito pochi mesi dopo a causa di inconciliabili disaccordi con il premier Netanyahu sulla gestione della crisi degli ostaggi.

Il figlio Gal morto nella guerra a Gaza

Nel dicembre 2023 Gal, il figlio 25enne di Eisenkot, è rimasto ucciso mentre combatteva a Gaza, durante uno dei primi attacchi in risposta all’attentato del 7 ottobre. Negli stessi combattimenti hanno perso la vita anche due nipoti del generale.

Durante i funerali del figlio Eisenkot tenne un duro discorso scagliandosi contro “la codardia, l’indecisione politica e le considerazioni ideologiche” del governo israeliano. Le sue parole gli fecero guadagnare ampio riconoscimento popolare, ma scatenarono tensioni a livello politico.

In politica il generale era entrato l’anno prima, nella coalizione Unità Nazionale guidata da Benny Gantz. Nel 2025 Eisenkot ha fondato un nuovo partito, che si chiama Yashar, parola ebraica che significa ‘retta via’.

Le critiche a Netanyahu e i piani per il nuovo governo d’Israele

Negli ultimi anni, Gadi Eisenkot è stato tra i più severi critici di Netanyahu. In particolare, il generale ha criticato la politica attuata dal premier dopo gli attacchi del 7 ottobre. In un’intervista al programma Uvda lo accusò di esserne “totalmente e personalmente responsabile”.

Tuttavia, Eisenkot non è contrario alla guerra di Gaza, né si è mai dichiarato possibilista nei confronti del riconoscimento dello stato di Palestina. Per quel che riguarda la Cisgiordania, punta a un ritorno del potere in mano all’esercito.

Così come Netanyahu, anche l’ex generale è pronto ad accogliere l’alleanza degli Stati Uniti. “Porteremo alla distruzione dell’ala militare di Hamas, – ha dichiarato – o attraverso il piano del presidente Trump, che il governo Netanyahu ha accettato, o attraverso l’uso delle capacità militari”.

Nel tentativo di portare dalla sua gli esponenti meno radicali del governo ha promesso di “proteggere l’indipendenza della magistratura, lo stato di diritto, i diritti delle minoranze e la libertà di stampa”, dichiarando anche l’intenzione di rafforzare i diritti della comunità Lgbtqia+.