Chi è Gaetano Maranzano reo confesso dell’omicidio di Paolo Taormina a Palermo: la frase di Riina e lo Zen

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha 28 anni, è cresciuto tra le strade dello Zen di Palermo e sui social si mostra con collane dorate, ciondoli a forma di pistola e frasi tratte dalle fiction di mafia: si chiama Gaetano Maranzano, ed è l’uomo che il 12 ottobre è stato fermato per l’omicidio del 21enne Paolo Taormina. Prima di essere portato via dai carabinieri, aveva pubblicato su TikTok un video inquietante: in sottofondo le parole di Totò Riina nella serie Il capo dei capi.

Chi è Gaetano Maranzano

Maranzano è figlio di Vincenzo “Gnu Gnu” Maranzano, condannato a dieci anni per tentato omicidio dei rivali Giuseppe e Antonio Colombo, in una faida tra famiglie dello Zen esplosa per il controllo della droga.

Con il padre, in passato, erano stati coinvolti anche Letterio e Pietro Maranzano, condannati rispettivamente a 12 e 10 anni di carcere per la sparatoria del 2021 che aveva lasciato due feriti gravi.

TikTok Gaetano Maranzano

Gaetano Maranzano

Lo stesso clan è noto a Palermo per autolavaggi, piccoli traffici e un controllo diffuso nel quartiere, una delle periferie più degradate della città.

Il giovane Gaetano, cresciuto in questo ambiente, ha collezionato precedenti per rissa e spaccio di droga.

Come riporta il Corriere della Sera, era stato anche raggiunto da un avviso orale del questore, segnale che il suo nome compariva con frequenza nei fascicoli della questura.

La celebrazione del crimine su TikTok

Il suo vero volto si è mostrato nei social: barba lunga, la posa ostentata da duro e il bisogno di autocelebrazione criminale, con la stessa estetica di tanti giovani palermitani finiti nei casi di sangue più recenti, da Salvatore Calvaruso, autore della strage di Monreale, ad Angelo Maranzano, suo cugino, arrestato nel 2024 per aver ferito un buttafuori in una discoteca di Mondello.

Il culto della violenza si intreccia con quello della paternità: nelle immagini pubblicate su TikTok, Gaetano appare accanto alla figlia di un anno, che tiene al collo le stesse collane dorate del padre e il ciondolo a forma di revolver.

L’orgoglio familiare e la simbologia criminale convivono nelle stesse foto, in quella miscela tossica di affetto e ferocia che segna la generazione cresciuta tra i casermoni dello Zen.

L’omicidio di Paolo Taormina a Palermo

Sabato sera, 11 ottobre, la sua storia si è incrociata con quella di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni che lavorava nel locale di famiglia, in via Spinuzza.

Secondo le prime ricostruzioni, Taormina sarebbe intervenuto per sedare una rissa scoppiata tra clienti.

In quel momento Maranzano ha estratto una pistola e ha sparato a distanza ravvicinata.

Domenica mattina i carabinieri del Comando Provinciale lo hanno rintracciato nella casa della fidanzata, nel quartiere Cruillas. Non ha opposto resistenza.

La confessione di Gaetano Maranzano

“Ho perso la testa”, ha detto agli agenti. “Aveva infastidito la mia ragazza in passato”. Portato in caserma, è stato sottoposto a fermo e trasferito al carcere Pagliarelli.

Durante la perquisizione domiciliare, è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 9, detenuta illegalmente, che sarà ora sottoposta a perizie balistiche.

Il video pubblicato dopo l’omicidio, in cui cita Totò Riina, ha raccolto centinaia di commenti e visualizzazioni.

Per gli inquirenti è la prova di un gesto di esaltazione personale, un modo per “lasciare il segno” nella Palermo che vive tra movida e criminalità ereditata, dove le fiction mafiose diventano modelli identitari.