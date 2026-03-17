Chi è Gennaro Panzuto ex boss influencer su TikTok arrestato a Frosinone per "residuo di pena"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gennaro Panzuto, ex boss della camorra diventato un influencer su TikTok, è stato arrestato a Frosinone. Le manette sono scattate per “residuo di pena”, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 13 marzo dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli. Il 51enne deve ora espiare una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Gennaro Panzuto arrestato a Frosinone

Panzuto è stato arrestato sabato scorso, nel pomeriggio, dagli agenti della Squadra Mobile. Il 51enne, noto anche come “Genny Terremoto”, un tempo era un uomo apicale del clan della Torretta e sicario di punta dell’Alleanza di Secondigliano.

Dopo essere stato arrestato nel 2007 in Inghilterra, l’ex boss aveva deciso di collaborare con la giustizia. Nel frattempo aveva anche cominciato una sorta di carriera da influencer anti-camorra su TikTok, dove oggi è seguito da oltre 172mila follower. Un profilo di successo, basti pensare che ha raccolto più di 3,2 milioni di like.

IPA

L’ex boss diventato influencer su TikTok smitizzando Gomorra

Panzuto, nei filmati divulgati in rete, si è impegnato a demitizzare Gomorra. La sua attività su questo fronte ha avuto anche sbocchi nella vita reale: ha infatti partecipato in diverse occasioni a incontri nelle scuole.

E ancora, ha sfidato apertamente i clan dal cuore di Napoli, dove era tornato a vivere nonostante la fine della protezione.

Gli scontri con il deputato Francesco Emilio Borrelli

La forte esposizione mediatica e i modi di fare del 51enne sono stati criticati in maniera decisa dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Il parlamentare ha più volte espresso scetticismo sul radicale cambiamento di Panzuto, descrivendolo come una persona ambigua e affermando che era in cerca di una specie di riabilitazione spettacolarizzata senza un reale rispetto per le vittime.

Borrelli, a proposito degli incontri negli istituti scolastici, aveva definito Panzuto un “pessimo esempio”. Inoltre lo aveva criticato perché a suo dire conduceva una vita troppo “allegra e spensierata”, nonostante si fosse macchiato di omicidi e violenze.

L’ex boss aveva risposto con toni duri a Borrelli, etichettandolo come uno “pseudo deputato” desideroso di visibilità e rivendicando il valore educativo della sua testimonianza diretta in merito alle questioni mafiose.

Al di là degli scontri mediatici, ora Panzuto dovrà tornare dietro le sbarre per vicende legate a vecchi traffici di droga. L’ex boss dovrà scontare un cumulo di pene originato da alcune vecchie accuse legate proprio al traffico di stupefacenti.

