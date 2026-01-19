Chi è Giancarlo Giammetti compagno e socio di Valentino Garavani che lo salvò dalla bancarotta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Valentino Garavani è stato legato a lungo da un rapporto sentimentale e di lavoro con Giancarlo Giammetti, compagno e socio. Dal loro incontro casuale nel 1960, nacque la cooperazione che trasformò Valentino in un brand globale. Giammetti gestiva l’organizzazione, Valentino creava i suoi capolavori. Insieme hanno fondato la Maison, promosso il “rosso Valentino” e creato una fondazione culturale.

Il ruolo di Giancarlo Giammetti

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, il legame che ha scolpito la fama mondiale dello stilista italiano. Lui è stato non soltanto suo compagno di vita (per 12 anni), ma soprattutto socio strategico, che ha contribuito in modo decisivo alle sue fortune.

I due destini si incrociarono a Roma, nell’estate del 1960, al Café de Paris di via Veneto, in piena “Dolce Vita”. L’incontro fu casuale ma determinante, e pochi giorni dopo i due si ritrovarono a Capri: lì ebbe inizio una relazione personale e professionale destinata a durare decenni e a segnare la storia della moda italiana.

L’azienda fondata nel 1957 da Valentino e suo padre, infatti, affrontò subito una crisi gestionale ed economica che portò alla fuga di vari investitori. La sopravvivenza del marchio fu garantita proprio dall’entrata in società di Giammetti, che decise di unirsi al progetto mentre frequentava ancora la facoltà di architettura, a 22 anni.

Chi è il socio e compagno di Valentino

È noto che Valentino, creativo di genio e capace di immaginare abiti di straordinaria eleganza, non fosse altrettanto portato alla gestione imprenditoriale. Giammetti, più giovane e razionale, si rivelò subito indispensabile per le esigenze finanziarie e organizzative.

Era lui a gestire affitti e fornitori, a tenere sotto controllo le bollette e permettere così al designer di dedicarsi esclusivamente alla creazione. La loro sintonia fu tanto forte che Valentino, noto per girare spesso senza portafoglio, lasciava a Giammetti ogni responsabilità pratica.

Con la combinazione di creatività e visione gestionale, nel 1960 fondarono la Maison Valentino a Roma, dando vita a un impero dell’eleganza che, negli anni, avrebbe vestito le donne più celebri del pianeta: da Jacqueline Kennedy a Elizabeth Taylor, da Audrey Hepburn alle altre regine e star di Hollywood.

Un rapporto durato 50 anni

Il legame tra Valentino e Giammetti non fu mai semplice, ma fondato su intesa profonda. Giammetti seppe contenere e amplificare l’animo effervescente dello stilista, proteggendolo senza limitarne la libertà creativa.

La loro relazione, dopo 12 anni, proseguì comunque intrecciandosi costantemente con il lavoro. Come raccontato da Giammetti al Corriere della Sera, i litigi erano frequenti, fra piatti “volati se non erano giusti di sale” e riconciliazioni immediate, sfumature di una quotidianità intensa ma sincera.

A tal proposito, Giancarlo ha definito ironicamente “un miracolo” la convivenza con Valentino, sottolineando l’importanza della pazienza per stare accanto a una personalità come la sua.

La fondazione culturale

Oltre alla moda, insieme costruirono un’eredità culturale e filantropica. Dopo il ritiro di Valentino dal ruolo di direttore creativo nel 2008, i due si dedicarono alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (FVG).

Con sede nella storica piazza Mignanelli 23 a Roma, diventò ben presto un luogo dedicato ad arte, mostre e iniziative benefiche, lanciando anche la nuova galleria PM23, pensata per celebrare la forza simbolica del “rosso Valentino” e ispirare nuove generazioni di creativi.