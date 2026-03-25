Chi è Gianluca Caramanna possibile nuovo ministro del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè
Deputato di Fratelli d'Italia ed esperto di turismo, Caramanna è in cima alla lista del governo Meloni per ereditare il dicastero. Ecco perché
Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè dalla carica di ministro del Turismo, tra i nomi indicati come possibile sostituto spicca quello di Gianluca Caramanna. Anche lui esponente di Fratelli d’Italia, il parlamentare è considerato una figura di riferimento del partito proprio sulle politiche turistiche e culturali. La sua eventuale nomina rientrerebbe nel quadro di una “soluzione interna” approvata dall’intero spettro della maggioranza.
- Chi è Gianluca Caramanna: età, studi e carriera
- Il ruolo in Fratelli d'Italia e in Parlamento
- Perché Caramanna è tra i possibili successori di Santanchè
- L'esperienza di Caramanna nel settore turismo
- Le ipotesi sul futuro del ministero del Turismo
Chi è Gianluca Caramanna: età, studi e carriera
Gianluca Caramanna è nato il 25 luglio 1975 a Flörsheim am Main, in Germania, ed è laureato in Economia del Turismo. Prima di dedicarsi all’attività politica, ha lavorato nel settore alberghiero ricoprendo incarichi manageriali anche in gruppi come Hotel Domus.
Caramanna viene eletto con il Popolo delle Libertà al Primo Municipio di Roma dal 2008 al 2013 e con Fratelli d’Italia dal 2016 al 2021. Inizialmente agisce da membro della Commissione Commercio.
Il ruolo in Fratelli d’Italia e in Parlamento
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto deputato nelle liste di Fratelli d’Italia in Sicilia. Nell’ambito del partito è responsabile nazionale del Dipartimento Turismo dal 2013, incarico che lo colloca tra i principali riferimenti per le politiche del settore.
In Parlamento svolge le mansioni di capogruppo di FdI all’interno della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo ed è anche membro della Commissione di Vigilanza Rai.
Dal novembre 2022 Caramanna ha ricoperto inoltre il ruolo di consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali.
Perché Caramanna è tra i possibili successori di Santanchè
Il nome di Caramanna è emerso dopo le dimissioni di Daniela Santanchè come una delle opzioni privilegiate per ereditare la guida del dicastero. Secondo gli analisti, si tratta di una figura già coinvolta nella definizione delle strategie turistiche del partito e del governo.
Dal punto di vista dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la sua candidatura rappresenterebbe una scelta di continuità sul piano politico e tecnico.
L’esperienza di Caramanna nel settore turismo
Nel corso della sua attività politica, Gianluca Caramanna si è occupato di diversi temi legati al turismo, tra cui la gestione dei flussi e le politiche di sviluppo del settore.
È indicato come uno dei principali referenti di Fratelli d’Italia sulle strategie turistiche, con particolare attenzione alla valorizzazione delle destinazioni meno frequentate e alla gestione della pressione nelle città più visitate.
Il suo lavoro si è concentrato anche su questioni strutturali del comparto, considerate centrali per l’economia nazionale.
Le ipotesi sul futuro del ministero del Turismo
Tra le ipotesi sul tavolo figura anche quella di un interim temporaneo assunto dal presidente del Consiglio, in attesa di una decisione definitiva.
Caramanna resta uno dei nomi più citati nelle ricostruzioni, insieme ad altre possibili soluzioni interne o tecniche. La scelta finale spetterà alla premier e determinerà l’assetto del dicastero nei prossimi mesi.