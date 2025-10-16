Chi è Gianluca Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani annunciato da Conti, successo con radio e Passa dal BSMT
La scelta di Carlo Conti è Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay noto per il podcast "Passa dal BSMT". Chi è il conduttore di "Sanremo Giovani"
Gianluca Gazzoli, conduttore di Radio Deejay e creatore del popolare podcast “Passa dal BSMT”, è il volto scelto da Carlo Conti per condurre “Sanremo Giovani” su Rai2. Noto per la sua empatia e il successo tra i giovani, Gazzoli vanta diverse esperienze tra radio e televisione: succederà ad Alessandro Cattelan, conduttore dell’edizione del 2024.
