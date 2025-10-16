NOTIZIE
Temi Caldi:

Chi è Gianluca Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani annunciato da Conti, successo con radio e Passa dal BSMT

La scelta di Carlo Conti è Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay noto per il podcast "Passa dal BSMT". Chi è il conduttore di "Sanremo Giovani"

Pubblicato: Aggiornato:

GABRIELE-SILVESTRI

Gabriele Silvestri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gianluca Gazzoli, conduttore di Radio Deejay e creatore del popolare podcast “Passa dal BSMT”, è il volto scelto da Carlo Conti per condurre “Sanremo Giovani” su Rai2. Noto per la sua empatia e il successo tra i giovani, Gazzoli vanta diverse esperienze tra radio e televisione: succederà ad Alessandro Cattelan, conduttore dell’edizione del 2024.

In aggiornamento

gianluca gazzoli sanremo giovani IPA

Leggi anche

HeyLight

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo