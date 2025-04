Chi è Gianluca Piacenti new entry in Fideuram, storico private banker ex Ubs da 1 miliardo di euro: cosa farà

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Per Fideuram c’è un nuovo top banker. Gianluca Piacenti entra nella divisione private di Intesa San Paolo e si tratta di una notevole new entry. Piacenti, con un passato in Ubs e Mediobanca, è infatti un professionista che porta in dote un tesoretto da un miliardo di euro di masse.

Chi è Gianluca Piacenti

Gianluca Piacenti, portafoglista da un miliardo di euro di masse, vanta un’esperienza ventennale nel settore dei servizi finanziari e del private banking.

È specializzato nell’affiancare imprenditori che hanno realizzato operazioni strategiche per le proprie aziende o che sono in procinto di farlo, grazie alla pianificazione patrimoniale a alla gestione di eventi di liquidità.

Piacenti ha accumulato esperienze nei settori delle telecomunicazioni e della consulenza, lavorando al fianco di manager alla guida di grandi gruppi bancari e finanziari.

Un top banker per Fideuram

Gianluca Piacenti è destinato a occuparsi della clientela più facoltosa di Fideuram.

Lo storico private banker romano si concentrerà sulle grandi famiglie imprenditoriali, lavorando su eventi di liquidità delle aziende e pianificazione patrimoniale.

Piacenti lavorerà dalla sede di Roma, in via del Corso, sotto il coordinamento dell’area manager Sergio Vicini.

Un passato in Ubs e Mediobanca

Dal 2008 al 2014 Piacenti ha lavorato in Ubs e ha inoltre ricoperto il ruolo di managing director in Mediobanca. E ora lo sbarco in Fideuram, la prima Private Bank in Italia e tra le prime nell’Area Euro, con oltre 390 miliardi di masse in gestione.

Da inizio anno Fideuram ha accolto oltre 150 consulenti finanziari e private banker.