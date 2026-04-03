Chi è Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo dopo Daniela Santanchè che "inventò" la Nazionale Cantanti

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È Gianmarco Mazzi il nuovo ministro del Turismo del governo Meloni. L’attuale sottosegretario al ministero della Cultura, noto tra le altre cose per aver lanciato la Nazionale Cantanti, è stato scelto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per coprire la casella lasciata vuota dalle dimissioni di Daniela Santanchè. Nella mattinata di venerdì 3 aprile il giuramento al Quirinale.

Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo

Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. La scelta della premier Giorgia Meloni per sostituire Daniela Santanchè è caduta sul deputato di Fratelli d’Italia, “papà” della Nazionale Cantanti.

Nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile, Mazzi ha giurato da ministro al Quirinale, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ANSA

“Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell’economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami” ha detto Mazzi subito dopo il giuramento.

Fino a poche ore fa sottosegretario alla Cultura, Mazzi prende il posto posto di Daniela Santanchè, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 25 marzo.

La scelta di Meloni per il dopo Santanchè

Subito dopo le dimissioni di Santanchè era partito il toto-nomi sul suo successore: a oltre una settimana di distanza è arrivata la decisione della premier Meloni.

La notizia della scelta di Mazzi è arrivata nella mattinata di venerdì 3 maggio, al termine di un Consiglio dei ministri lampo, durato poco più di 10 minuti.

Oltre alla nomina, il Cdm ha approvato il nuovo decreto carburanti contenente la proroga del taglio delle accise fino al termine di aprile.

Chi è Gianmarco Mazzi

Veronese, 66 anni, laureato in Giurisprudenza, Gianmarco Mazzi ha un lungo curriculum da manager, produttore e autore televisivo.

È noto per essere il “papà” della Nazionale Cantanti, il noto progetto di solidarietà che aveva lanciato nel 1981 con Mogol e Gianni Morandi.

Fin dagli anni Ottanta ha lavorato a numerosi progetti artistici e culturali nel mondo dello spettacolo, in tv in particolare.

Per anni ha curato l’attività artistica e televisiva di Adriano Celentano, organizzando eventi, concerti e programmi tv.

Il nome di Mazzi è legato anche al Festival di Sanremo, di cui è stato direttore sei volte dal 2004 al 2012, nelle edizioni condotte da Paolo Bonolis, Giorgio Panariello, Antonella Clerici e Gianni Morandi.

Dal 2017 al 2022 è stato direttore artistico e amministratore delegato della società che gestisce gli eventi televisivi e live dell’Arena di Verona.

Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto alla Camera nelle liste di Fratelli d’Italia, venendo poi nominato sottosegretario alla Cultura. Ora il nuovo incarico da ministro del Turismo.