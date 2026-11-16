Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha lavorato al fianco di Giovanni Falcone, ha guidato la Polizia per sette anni e poi i servizi segreti. Ora Gianni De Gennaro è indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, a Palermo, e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. All’ex capo della polizia, 78 anni, è stato notificato un avviso di garanzia.

Le accuse dei pm sul depistaggio

Come riporta Ansa, secondo i magistrati coordinati dal procuratore Salvatore De Luca, De Gennaro si sarebbe adoperato, “avvalendosi di Carnicelli e Pacetto”, per impedire al pentito Salvatore Contorno di parlare con la Procura.

Attraverso Donatella Peruzzi, in servizio al Dis, avrebbe inoltre fatto nascondere documenti sull’arresto del collaboratore in Sicilia nel 1989.

All’epoca De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine, che gestiva Contorno. Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros hanno perquisito locali a sua disposizione e, come ricostruisce Il Fatto Quotidiano, nel decreto i pm parlano di una sua “apparentemente ingiustificata, preoccupazione” per l’indagine, scrivendo che qualcuno gli aveva fatto capire di essere intercettato.

Chi è Gianni De Gennaro, da Falcone alla Diaz

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, laureato in Giurisprudenza, entra in polizia nel 1973. Negli anni Ottanta lavora con Falcone alle indagini su Cosa Nostra e nel 1984 segue l’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta. Alla fine del 1989 diventa il primo direttore dello Sco, poi guida la Dia.

Dal 2000 al 2007 è capo della Polizia: sotto la sua guida si consumano i fatti del G8 di Genova e l’irruzione alla scuola Diaz del 2001. Processato per istigazione alla falsa testimonianza, viene assolto in primo grado, condannato in appello e infine prosciolto in via definitiva nel 2011.

Dai servizi a Leonardo, fino all’indagine sulla strage di via D’Amelio

Dal 2008 al 2012 è direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, poi sottosegretario con delega all’intelligence nel governo Monti.

Dal 2013 al 2020 presiede Finmeccanica, poi diventata Leonardo, e nel luglio 2023 Webuild lo nomina presidente di Eurolink, il consorzio incaricato di costruire il ponte sullo Stretto.

L’inchiesta che lo coinvolge punta a chiarire il ruolo di apparati superiori ad Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra mobile di Palermo, nel depistaggio sulla strage del 19 luglio 1992, in cui morirono Borsellino e cinque agenti della scorta.

Un depistaggio costruito anche sulle false dichiarazioni del finto pentito di mafia Vincenzo Scarantino, mentre l’agenda rossa del magistrato non è mai stata ritrovata.