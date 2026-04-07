Chi è Gioacchino Amico, referente "pentito" del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita al centro di una polemica per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente “pentito” del clan Senese. Sigfrido Ranucci ha attaccato: “Che ci fa l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale, in foto con Giorgia Meloni?”. La premier si è difesa: “Esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie”.

La foto di Meloni e Amico e l’attacco di Report

La trasmissione Report ha mostrato in anteprima su Facebook il selfie di Giorgia Meloni e Gioacchino Amico, descritto come “referente del clan Senese“.

Nel post si spiega che la foto risalirebbe al 2 febbraio 2019, giorno in cui all’Hotel Marriott di Milano era presente “l’intero gotha di Fratelli d’Italia” per la prima grande iniziativa politica del partito al nord in vista delle Europee di quell’anno.

Tra militanti e dirigenti in sala ad accogliere Giorgia Meloni ci sarebbe stato, “in prima fila, accanto al palchetto”, proprio Amico, che l’avrebbe salutata in modo “rispettoso”: “Salve presidente”. La futura premier avrebbe risposto con un frettoloso “ciao”.

Alla fine della manifestazione, Amico avrebbe avvicinato Giorgia Meloni per il selfie che ora è al centro delle polemiche, successivamente inviato alla rete dei suoi contatti.

Tra i destinatari ci sarebbe anche un ex parlamentare, che, come riportato da Report, ha spiegato: “All’epoca Amico diceva di avere importanti entrature dentro Fratelli d’Italia. Mi ha mandato quella foto per accreditarsi, per dimostrare quanto in alto arrivava”.

ANSA

Chi è Gioacchino Amico

Gioacchino Amico, come già sottolineato, è descritto dalla trasmissione Report su Facebook come il “referente del clan Senese in Lombardia” ed è oggi “uno dei principali imputati nel processo Hydra di Milano”.

Amico sarebbe, stando a Report, “l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale”.

Il giorno in cui è stato scattato il selfie con Meloni, come ricordato dalla trasmissione Rai, Amico non era stato ancora ufficialmente indagato per mafia ma aveva già ricevuto una condanna definitiva per ricettazione ed era stato arrestato per truffa e associazione a delinquere.

L’ex parlamentare a cui Gioacchino Amico avrebbe inviato il selfie con Giorgia Meloni, ha racconta che nella seconda metà del 2018, Amico lo avrebbe condotto a un incontro riservato e informale negli uffici di Fratelli d’Italia Camera dei deputati con Giovanni Donzelli (che, però, ha riferito di non avere memoria di quell’incontro che, secondo lui, “non c’è mai stato”). L’ex parlamentare ha ricordato che Amico sarebbe entrato alla Camera senza farsi identificare, “come se avesse un tesserino o un accredito speciale“.

Il dettaglio confermerebbe quanto dichiarato in altre occasioni da Gioacchino Amico, che nel frattempo è diventato collaboratore di giustizia. Come risulta anche agli investigatori, Amico sostiene di aver avuto a sua disposizione un tesserino che gli permetteva di uscire ed entrare in Parlamento a suo piacimento.

L’attacco di Ranucci a Meloni

Il selfie di Giorgia Meloni con Gioacchino Amico è stato commentato anche dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che su Facebook ha scritto: “Che ci fa l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale, in foto con Giorgia Meloni?”.

Le polemiche politiche per la foto di Meloni con Amico

Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti dopo la pubblicazione della foto di Giorgia Meloni con Gioacchino Amico.

I parlamentari del Pd componenti della commissione Antimafia Verini, Serracchiani, Rando, Provenzano, Ghio, Mirabelli, Barbagallo, Valente hanno dichiarato: “Le notizie e le conferme delle connessioni politico-istituzionali tra esponenti della criminalità organizzata legati al clan Senese – come Gioacchino Amico – e ambienti della destra ed esponenti di FdI sono ogni giorno più evidenti e ricche di particolari”.

Sull’ipotesi che Amico abbia avuto libero accesso nei luoghi parlamentari, alla Camera in particolare, i parlamentari del Pd hanno affermato: “Come mai? Chi lo autorizzava? Per quale motivo accedeva in Parlamento? Di quali interessi si faceva portatore? Sono domande ineludibili, come le risposte che attendiamo. Porteremo in Antimafia anche questo aspetto della vicenda Hydra e, con interrogazioni, anche nei due rami del Parlamento”.

Duri anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Antimafia e Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Michele Gubitosa, Ada Lopreiato, Luigi Nave e Roberto Scarpinato: “Meloni non se la caverà con i soliti quattro slogan muscolari e commentando solo il selfie con Gioacchino Amico, dovrà per forza rendere conto di un quadro complessivo gravissimo che riguarda il suo partito”.

Secondo Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, quello che Meloni “dovrebbe chiarire, e per la verità dovrebbe preoccuparla, è la facilità di relazione di alcuni alti esponenti del suo partito con questi personaggi, da quel che continua a emergere da indagini e inchieste giornalistiche”.

Il post di Giorgia Meloni sul selfie con Gioacchino Amico

Giorgia Meloni si è difesa su Facebook contro ” la bizzarra tesi” di una sua “vicinanza ad ambienti malavitosi”.

La premier ha spiegato che “esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono semplicemente un selfie”, discorso che “vale per chiunque faccia politica e stia in mezzo alla gente”.

Ancora Meloni: “Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova”.

La sua chiosa finale: “Non sono una persona che si fa intimidire dagli squallidi attacchi di gente in malafede“.