Chi è Giorgio Bortolo Oliva, l'imprenditore multato per aver parcheggiato l'elicottero in montagna per sciare

L’imprenditore Giorgio Bortolo Oliva è stato multato a causa di un atterraggio in elicottero non consentito. Il 65enne bresciano, presidente del gruppo siderurgico Iro, è stato coinvolto in un incidente in elicottero nel 2020. Recentemente, invece, un atterraggio a 2.400 metri di quota gli è costato una multa da 2.000 euro.

Chi è Giorgio Bortolo Oliva

L’imprenditore che ha ricevuto una multa per aver parcheggiato il suo elicottero in montagna a Madonna di Campiglio ha 65 anni. Originario della Valle Sabbia, è a capo delle Industrie riunite odolesi.

Il 65enne, nel 2020, è stato coinvolto in un incidente in elicottero. Il mezzo si è schiantato a quota 3.000 metri sul monte Breithorn, ad Aosta. Nel sinistro, perse la vita il collega di Bortolo Oliva, Alfredo Buda.

L’atterraggio non autorizzato è avvenuto a Madonna di Campiglio (Trento)

A seguito dello schianto, l’imprenditore venne coinvolto in un processo, nel quale venne imputato per omicidio colposo.

Il processo si è concluso nel 2023 con un patteggiamento a otto mesi: stando all’opinione della Procura, il giorno dell’incidente le condizioni non avrebbero permesso un volo in sicurezza.

Oliva, però, non avrebbe tenuto conto della visibilità inadeguata.

Cos’è successo a Madonna di Campiglio: il “parcheggio” dell’elicottero

Nonostante i fatti siano stati diffusi solamente nelle ultime ore, i recenti eventi che hanno avuto Giorgio Bortolo Oliva come protagonista si sono svolti giovedì 10 aprile.

L’imprenditore, dopo aver noleggiato un elicottero, ha raggiunto il trentino ed è atterrato a Madonna di Campiglio in piena montagna, in una zona fuori pista.

L’elicottero è stato letteralmente parcheggiato a 2.400 metri di quota, mentre l’imprenditore aveva tutta l’intenzione di abbandonare il mezzo per recarsi a sciare.

Ovviamente, i militari hanno immediatamente intercettato e fermato Oliva.

La giustificazione dell’imprenditore

Alle Forze dell’Ordine che lo hanno fermato per identificarlo e per richiedere eventuali permessi per l’atterraggio, Giorgio Bortolo Oliva ha risposto di non averne.

L’imprenditore 65enne ha rivelato di avere molti impegni lavorativi e di aver noleggiato un elicottero per risparmiare tempo e riuscire a sciare.

Un’azione che gli è costata una multa da 2.000 euro, dato che la legge italiana vieta gli atterraggi sopra i 1.600 metri di quota.