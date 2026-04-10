Chi è Giulia Honegger, stilista e imprenditrice incinta di Fedez: terzo figlio in arrivo per il cantante

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il mondo del gossip è stato travolto da una notizia che era nell’aria ormai da settimane: Fedez diventerà padre per la terza volta. La compagna, Giulia Honegger, stilista e imprenditrice, è incinta: la conferma della gravidanza, arrivata via Instagram attraverso una foto pubblicata dal rapper, ha acceso ancora di più la curiosità del pubblico su chi sia la donna che ha preso il posto di Chiara Ferragni nel cuore dell’artista milanese.

Giulia Honegger: carriera e successo nel mondo della moda

Giulia Honegger è una stilista e imprenditrice.

Nata e cresciuta a Milano nel 2002 (Fedez è un classe 1989), ha studiato al Centro Studi Liguria e Collegio San Carlo: nel 2024 ha fondato il brand di moda indipendente Ayme, insieme alla sua migliore amica, Lucrezia Savoldi Bellavitis.

Instagram Fedez

La dolce attesa: Fedez papà per la terza volta

La notizia della gravidanza è esplosa venerdì 10 aprile, dopo la pubblicazione di una foto in una story su Instagram da parte di Fedez.

Nello scatto, realizzato in Versilia, al Twiga di Forte dei Marmi, Honegger ha la pancia scoperta.

Il figlio in arrivo sarà il terzo per Fedez, dopo i primi due nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

Quanto guadagna Giulia Honegger: il suo patrimonio

Money ha spiegato che il brand Ayme, co-fondato da Honegger, è un’azienda che punta sul ready-to-wear (ossia, abiti prodotti in serie, in taglie standard, pronti per l’acquisto e l’uso immediato) contemporaneo: la sua fascia di mercato è la aspirational (quindi consumatori che mirano a uno stile di vita premium).

Honegger gestisce sia la parte creativa, sia le strategie di marketing dell’azienda.

Il fatturato 2024 è stato di 14.085 euro, con perdite pari a 10.925 euro.