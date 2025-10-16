Chi è Giuseppe Marsocci nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani, la carriera e di cosa si occuperà

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 62enne Giuseppe Marsocci è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani. Manager storico dell’azienda, ha lavorato per oltre vent’anni al fianco di Giorgio Armani. Guiderà la società sotto la presidenza di Leo Dell’Orco e con la vicepresidenza di Silvana Armani, garantendo continuità nel nuovo corso del gruppo.

Giuseppe Marsocci, il manager scelto dalla Fondazione Armani

Il Consiglio di amministrazione del Gruppo Armani ha nominato Giuseppe Marsocci nuovo amministratore delegato, su proposta unanime della Fondazione Armani. La nomina arriva poco più di un mese dopo la scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta il 4 settembre a Milano.

Marsocci, 62 anni, è entrato nel gruppo oltre vent’anni fa e ne ha seguito la crescita internazionale fino a diventare, dal 2019, vicedirettore generale e global chief commercial officer. Marsocci riporterà al consiglio d’amministrazione presieduto da Leo Dell’Orco, storico collaboratore e compagno del fondatore, e avrà come vicepresidente Silvana Armani, nipote dello stilista.

ANSA Giuseppe Marsocci, il nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani

A completare la governance ci sono Rosanna e Roberta Armani, Andrea Camerana e Federico Marchetti. La decisione è stata anticipata per garantire continuità nella gestione dell’azienda durante la fase di esecuzione del testamento e del riassetto societario.

La carriera di Giuseppe Marsocci nel Gruppo Armani

Torinese, laureato in Economia e Commercio, Marsocci vanta un’esperienza di oltre 35 anni nel settore della moda e del lusso. Dopo i primi incarichi in ambito commerciale e marketing nel Gruppo Gft, è entrato in Armani nel 2003, assumendo ruoli di crescente responsabilità tra Milano, Zurigo e New York.

È stato direttore commerciale di Armani Collezioni, ceo della filiale americana e, dal 2014 al 2019, ceo delle Americhe. Negli ultimi anni ha affiancato direttamente Giorgio Armani nella definizione delle strategie globali del marchio.

In un messaggio dopo la nomina, Marsocci ha ringraziato la Fondazione e la famiglia Armani per la fiducia, sottolineando l’obiettivo di “valorizzare uno dei marchi del made in Italy più prestigiosi al mondo” e di proseguire nel solco tracciato dal fondatore “con coerenza e sensibilità”.

Continuità e prospettive del nuovo corso Armani

Il presidente Leo Dell’Orco ha commentato la scelta definendola “la più naturale per assicurare continuità al percorso delineato dal fondatore”, citando la conoscenza dell’azienda e la lunga esperienza internazionale del nuovo amministratore delegato.

Il CdA, che dovrà completarsi con le ultime disposizioni testamentarie, sarà chiamato a guidare la fase di transizione verso la “nuova Armani”, mantenendo la struttura indipendente e familiare voluta dallo stilista.

Il gruppo, che nel 2024 ha superato i 2,3 miliardi di euro di ricavi e dispone di una solida posizione finanziaria, punta a consolidare il proprio modello di brand lifestyle e la presenza sui mercati internazionali, nel rispetto della filosofia di sobrietà e autonomia che ha caratterizzato la storia dell’azienda.