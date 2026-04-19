Chi è Giuseppina Di Foggia prossima presidente Eni che irrita Giorgia Meloni per la buonuscita da Terna

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Giuseppina Di Foggia è un ingegnere tecnico tra le manager più autorevoli d’Italia. Dopo una carriera internazionale, è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. Il Governo di Giorgia Meloni l’ha scelta come nuova Presidente di Eni, ma è scontro sulla buonuscita.

Chi è Giuseppina Di Foggia

Giuseppina Di Foggia nasce a Roma il 16 luglio 1969, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica a La Sapienza, ottiene un Master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute of Technology del New Jersey e frequenta corsi di specializzazione manageriale presso la Bocconi di Milano e la Luiss Business School di Roma.

La sua carriera inizia con progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall’Ue. Nel 1998 entra in Lucent Technologies Bell Labs Innovations, l’azienda che ingloberà Alcatel e Nokia.

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Nel 2020 è nominata CEO e Vicepresidente di Nokia Italia e Malta e, nel 2023 diviene Head of Strategic Business Development per l’Europa centro-meridionale.

Durante il suo mandato in Nokia promuove iniziative a favore della digitalizzazione, dell’inclusione e della parità di genere, incoraggiando l’accesso delle studentesse alle discipline STEM.

Nel 2023 passa a Terna S.p.A., diventando la prima donna a ricoprirne il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

La richiesta prima di passare a Eni

Di norma, stando alle regole interne di Cassa Depositi e Prestiti, non è previsto alcun premio in denaro per i dirigenti che si spostano da una società all’altra dello stesso gruppo.

Giuseppina Di Foggia ha tuttavia chiesto l’erogazione dell’intera buonuscita che le spetta per la mancata riconferma a Terna, pari a 7,3 milioni di euro.

Le difficoltà sono principalmente due. La prima è la volontà di Cdp e del Ministero del Tesoro di non elargire grandi cifre ai manager che continuano a essere stipendiati dallo Stato.

Vi è poi lo statuto di Terna, che esclude la buonuscita in caso di dimissioni volontarie, necessarie per poter assumere il nuovo incarico in Eni.

L’irritazione di Giorgia Meloni

Il Fatto Quotidiano segnala forte irritazione da parte del Governo di Giorgia Meloni, che in primis aveva scelto Di Foggia alla guida di Terna.

A complicare la faccenda, l’amicizia che legherebbe Di Foggia a Arianna Meloni, sorella della premier e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

L’obiettivo di Palazzo Chigi è blindare la gestione delle grandi aziende pubbliche senza suscitare polemiche e il tempo per giungere a un accordo è pochissimo.

L’assemblea di Eni è fissata per il 6 maggio 2026, quella di Terna per il 12 maggio. Si spera, infine, che Di Foggia segua l’esempio dei suoi predecessori, che accettarono una cifra inferiore a quella prevista per facilitare il passaggio.