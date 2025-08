Chi è Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio nei guai per il caso Almasri: perché rischia il processo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Tribunale dei ministri ha inviato al Parlamento la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio per il caso Almasri. Con l’immunità parlamentare che molto probabilmente salverà i tre, c’è la possibilità che il fronte giudiziario si sposti su Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio, più volte citata nelle carte dell’inchiesta. Al momento non indagata, è una figura chiave nella vicenda della scarcerazione del generale libico.

Caso Almasri, il ruolo di Giusi Bartolozzi

Giusi Bartolozzi è la capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Pur non essendo al momento indagata, è citata più volte negli atti trasmessi dal tribunale dei ministri al Parlamento per il caso Almasri.

Secondo quanto emerso, avrebbe avuto un ruolo chiave nella vicenda del generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane.

Bartolozzi è stata al centro delle comunicazioni al ministero quel 18 gennaio, quando Almasri venne arrestato a Torino.

Agli atti ci sono le sue richieste ad altri dirigenti di bloccare le comunicazioni sul caso e usare soltanto l’app Signal e la bozza dell’atto ministeriale per convalidare la detenzione che non è mari arrivata al ministro.

Secondo quanto riporta Repubblica, Bartolozzi avrebbe fornito ai magistrati una versione dei fatti ritenuta “sotto diversi profili inattendibile”.

In particolare sul perché non abbia sottoposto a Nordio quel provvedimento e che avrebbe consentito di evitare la scarcerazione di Almasri.

Chi è Giusi Bartolozzi

Classe 1969, siciliana, Giusi Bartolozzi è capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio dal marzo 2024.

In magistratura dal 1999, è stata giudice al Tribunale della sua Gela e a Palermo, poi alla Corte d’Appello di Roma.

Nel 2018 è stata eletta alla Camera nelle fila di Forza Italia. Non ricandidata alle elezioni 2022, è stata nominata vice capo di gabinetto di Nordio. Poi la promozione lo scorso anno.

Perché rischia il processo

Giusi Bartolozzi non risulta indagata, ma visto il ruolo avuto nella vicenda, riporta il Corriere della Sera, c’è la possibilità della sua iscrizione nel registro degli indagati.

In questo caso, a differenza di Nordio, Piantedosi e Mantovano, protetti dallo scudo dell’immunità parlamentare, rischierebbe l’eventuale rinvio a giudizio.