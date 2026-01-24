Chi è Greg Bovino, il capo italoamericano della Border Patrol simbolo delle retate anti-immigrati di Trump

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gregory Bovino, meglio noto come Greg Bovino, ha 55 anni ed è oggi uno dei funzionari federali più discussi degli Stati Uniti. Capo della Border Patrol, la polizia di frontiera americana, è diventato il simbolo delle operazioni anti-immigrati condotte dall’amministrazione Trump nelle grandi città. Per i suoi modi e per il suo vestiario i detrattori lo accusano di fare “nazi cosplay“, cioè di vestirsi come i nazisti e di imitarne le pose.

La storia familiare di Greg Bovino

La storia familiare di Greg Bovino contiene un paradosso che non è passato inosservato: Bovino è italoamericano, il bisnonno Michele arrivò dalla Calabria lasciando la famiglia ad Aprigliano per lavorare come minatore in Pennsylvania.

Dopo quindici anni, a 43 anni, avviò le pratiche di naturalizzazione e fece arrivare negli Stati Uniti la moglie e i quattro figli. Tra questi c’era Vincenzo, 12 anni, nonno di Greg Bovino.

Era il maggio del 1924, lo stesso mese in cui nacque la Border Patrol, istituita dopo l’approvazione di una legge pensata anche per ridurre l’immigrazione dall’Italia e dall’Europa meridionale ed orientale. A quell’epoca in Usa si discuteva se gli italiani fossero bianchi o una etnia (all’epoca si diceva “razza”) a parte.

Era un’immigrazione diversa, si dirà: all’epoca i migranti cercavano lavoro mentre oggi cercano lavoro e welfare. È questo uno degli argomenti della destra Usa contro gli irregolari.

Il nuovo ruolo della Border Patrol

Entrato nella Border Patrol nel 1996, Bovino ha iniziato la sua carriera nel settore di El Centro, nella California meridionale. Laureato in Conservazione delle risorse naturali, ha conseguito due master: uno in Pubblica amministrazione e uno al National War College. Nel 2020 è diventato capo del settore di El Centro.

In teoria una guardia di frontiera svolge un lavoro a metà tra attività di polizia e mansioni burocratiche. Ma Bovino ha spinto per trasformare l’immagine della Border Patrol in qualcosa di più spettacolare, quasi epico. Film e libri hanno avuto un peso decisivo in questa visione: da bambino, a otto anni, i genitori lo portarono a vedere The Border, film del 1982 con Jack Nicholson. Uno zio, Neil, era produttore a Hollywood, anche se Bovino non lo ha mai conosciuto.

Dal 2020 in poi, Bovino è diventato noto anche per video autopromozionali della Border Patrol con sottofondo heavy metal, concepiti per presentare le operazioni come vere e proprie missioni in stile film d’azione.

Le operazioni di Greg Bovino

Con il secondo mandato di Donald Trump, Bovino è stato chiamato a svolgere un ruolo centrale nelle retate anti-immigrati all’interno degli Stati Uniti, perché l’amministrazione riteneva l’Ice troppo lenta e inefficace. Secondo la Casa Bianca, l’Ice non arrestava abbastanza persone. La Border Patrol, sotto Bovino, avrebbe potuto colmare questo vuoto.

Le operazioni guidate o supervisionate da Bovino hanno avuto nomi degni di film di Hollywood:

Operation Trojan Horse a Los Angeles;

Midnight Blitz a Chicago;

Charlotte’s Web a Charlotte;

Swamp Sweep a New Orleans;

Metro Surge a Minneapolis.

A Chicago, dopo l’uccisione di una giovane investita da un immigrato illegale ubriaco, l’operazione ha incluso l’uso di elicotteri protetti da cecchini nel South Side. L’obiettivo dichiarato erano membri della gang Tren de Aragua, ma sono state arrestate anche famiglie e minorenni senza precedenti penali.

A Minneapolis, il 21 gennaio, un video mostra Bovino circondato dai manifestanti mentre lancia tre avvertimenti e poi utilizza fumogeni. Le immagini documentano anche l’uso di spray urticante contro persone già a terra.

Le operazioni di Bovino hanno scatenato proteste: sebbene inizialmente l’attenzione fosse concentrata sull’Ice, anche la Border Patrol è finita nel mirino. In diverse città, agenti hanno usato spray al peperoncino per disperdere la folla. In alcuni casi sono stati arrestati cittadini americani.

Una giudice distrettuale aveva vietato l’uso di determinate tecniche contro manifestanti pacifici, ma una corte d’appello federale ha congelato quel verdetto, consentendo alla Border Patrol di proseguire con metodi più aggressivi. Dopo questa decisione, a Chicago, la Border Patrol ha effettuato più arresti dell’Ice.

Il 7 gennaio 2025, prima dell’insediamento di Trump, Bovino ordinò senza autorizzazione un’operazione nella contea di Kern, in California: Return to the sender. In tre giorni furono arrestati 78 lavoratori peruviani tra frutteti e stazioni di servizio. Bovino dichiarò che molti avevano precedenti penali, ma un’inchiesta dei giornalisti di CalMatters dimostrò che solo uno li aveva. Secondo Bovino, entrare negli Stati Uniti senza documenti era già di per sé un crimine.

Questi metodi hanno trovato il favore di Stephen Miller, vicecapo dello staff della Casa Bianca, che aveva criticato apertamente l’Ice per i numeri insufficienti di arresti e suggerito di colpire i parcheggi degli Home Depot, dove spesso si radunano lavoratori a giornata. È esattamente la strategia adottata a Los Angeles.

Il cappotto militare e l’immagine pubblica

Bovino è diventato riconoscibile anche per il suo abbigliamento: un cappotto verde militare doppiopetto con spalline e bottoni dorati, noto come great coat. Il New York Times lo ha definito “impossibile da ignorare” e lo ha associato, per contesto e stile, all’iconografia dei regimi autoritari del Novecento.

I paragoni con la Gestapo hanno alimentato meme e polemiche. Così come video in cui Bovino sembra salutare con il braccio destro teso. Da qui l’interrogativo: “Greg Bovino fa cosplay nazista?”. La domanda rimbalza dalla stampa (New York Magazine) ai social.

La portavoce del Dipartimento per la Sicurezza interna ha replicato che il cappotto fa parte della divisa invernale regolare della Border Patrol e che i paragoni con il nazismo sono “incredibilmente pericolosi”.