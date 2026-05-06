Chi è Hannah Natanson vincitrice del Pulitzer col Washington Post attaccata da Trump per l'inchiesta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La giornalista Hannah Natanson ha vinto il Premio Pulitzer 2026 per il servizio pubblico grazie all’inchiesta del Washington Post sui tagli di Trump. Nonostante le perquisizioni dell’FBI e le pesanti pressioni subite per le sue indagini sulle agenzie federali e il progetto DOGE di Elon Musk, la reporter è stata premiata per aver svelato i segreti e il caos dell’amministrazione.

Hannah Natanson: chi è la firma da Pulitzer

Hannah Natanson, 29 anni, è la reporter del Washington Post che lunedì 4 maggio 2026 ha vinto il Premio Pulitzer per il “Public Service”, considerato il riconoscimento più prestigioso del giornalismo americano.

Insieme al suo team, la giornalista ha condotto un’inchiesta monumentale sullo smantellamento delle agenzie federali e sul caos amministrativo generato dalla nuova amministrazione di Donald Trump e dal progetto DOGE guidato da Elon Musk, firmando personalmente 12 dei 15 articoli che hanno composto il pacchetto vincitore.

X @bylenasun

Un lavoro d’eccellenza costruito a seguito della laurea conseguita all’Università di Harvard, dove ha diretto il prestigioso quotidiano studentesco The Harvard Crimson. Per i giurati, l’indagine ha avuto il merito di “squarciare il velo di segretezza” su una ristrutturazione caotica che ha avuto un impatto umano devastante sul Paese.

L’irruzione dell’FBI e la ritorsione di Trump

Nel gennaio 2026, Natanson è diventata l’emblema degli attacchi di Trump alla libertà di stampa quando l’FBI ha perquisito la sua abitazione in Virginia all’alba, sequestrando pc, smartphone e persino il suo smartwatch.

Sebbene le autorità sostenessero che l’operazione riguardasse un’indagine su un appaltatore del Pentagono accusato di fuga di documenti riservati, il Washington Post ha denunciato l’azione come un tentativo intimidatorio e una grave intrusione volta a compromettere la protezione delle fonti giornalistiche.

Hannah Natanson, definita la “federal government whisperer”, ha proseguito le sue indagini nonostante le pressioni, basando i suoi scoop su una rete straordinaria di oltre 1.100 fonti confidenziali all’interno del governo, portando alla luce le epurazioni e i licenziamenti via mail decisi dall’amministrazione.

Il futuro del Washington Post

La vittoria del premio Pulitzer per Hannah Natanson e il Washington Post giunge in un momento di estrema fragilità per l’editoria americana.

Le congratulazione della redazione del Washington Post ad Hannah Natanson

La testata ha recentemente tagliato un terzo del suo personale, mentre realtà come CBS News hanno chiuso servizi storici a causa delle pressioni economiche e del clima politico ostile. Donald Trump ha continuato a citare in giudizio e attaccare pubblicamente le testate sgradite, ma il caso Natanson ha generato un’ondata di solidarietà internazionale.

Già vincitrice di un Pulitzer nel 2022 per l’inchiesta sull’assalto al Campidoglio e insignita del Toner Prize, Natanson è oggi una delle voci più autorevoli del giornalismo investigativo globale e finalista per il prestigioso Livingston Award.