Chi è Howard Lutnick che ha fatto infuriare Christine Lagarde che ha lasciato in anticipo la cena a Davos

Altro che “Uno spirito di dialogo”, che è il titolo dell’edizione 2026 del Forum economico mondiale di Davos. Tra europei e americani c’è stata tensione anche nel bel mezzo di una cena. Nervi tesi soprattutto tra Howard Lutnick, il segretario al Commercio Usa, e la presidente della Bce, Christine Lagarde, che si alzata da tavola andandosene in anticipo. A irritarla sarebbero state le parole di Lutnick, secondo cui l’economia e le politiche energetiche dell’Europa sarebbero in declino.

Howard Lutnick ha fatto infuriare Christine Lagarde

Una cena di gala piena di tensioni e, pare, anche qualche fischio quella andata in scena a Davos in occasione del Forum economico mondiale.

Il protagonista, nel bene e nel male, è stato il ministro di Trump Howard Lutnik, il segretario al Commercio Usa che con le sue critiche e accuse all’Europa ha fatto infuriare Christine Lagarde.

Al punto che la presidente della Bce, contrariata e indispettita per le parole di Lutnick, si sarebbe alzata da tavola abbandonando la cena in anticipo.

L’attacco di Lutnik all’Europa

Ma cosa è stato a scatenare l’ira della Lagarde? Le parole a la posizione di Lutnick sull’Europa, sulla sua economia e sulle sue politiche energetiche.

In un Forum già teso per le minacce di Trump su dazi e Groenlandia e le sue parole sui migranti somali del Minnesota, la cena di gala di martedì sera non è stata da meno.

In particolare Lutnick ha criticato l’Europa definendola un’economia in declino di competitività e criticando le sue politiche energetiche. Gli Usa preferirebbero più carbone e meno energie rinnovabili.

Non solo Lagarde: fischi e “buu” a Lutnik

Il Lutnick-pensiero sarebbe andato incontro a diversi fischi, “buu” e una generale disapprovazione: non ci sarebbe stata dunque solo la Lagarde a irritarsi per le sue parole.

Il segretario al Commercio Usa ha commentato però che “solo una persona ha rivolto dei buu, e si trattava di Al Gore“, l’ex vice presidente Usa democratico.

La Lagarde, dal canto suo, aveva criticato l’amministrazione Trump, in un’intervista alla Cnn, perché a suo dire “crea incertezza per le imprese e un fardello per la crescita economica”.

Chi è Howard Lutnick

Soprannominato il “falco dei dazi”, Howard Williams Lutnick è un imprenditore e dirigente d’azienda statunitense di 63 anni nato a New York.

Orfano di entrambi i genitori a soli 18 anni, entrò a far parte di Cantor Fitzgerald, società di servizi finanziari e di investment banking di Wall Street. Società di cui venne poi nominato presidente e Ceo.

Lutnick è stato uno dei principali finanziatori per le campagne presidenziali del 2020 e del 2024 di Donald Trump nonché uno dei principali consiglieri economici del tycoon.

Nominato segretario al commercio, è uno dei principali sostenitori dell’aumento di dazi.