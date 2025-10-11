Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Rimpatriato il cittadino tunisino di 30 anni che era stato deferito per attentato alla sicurezza dei trasporti. L’uomo, irregolare in Italia, è stato identificato e rimpatriato a seguito di un episodio che ha causato il blocco della pista di rullaggio dell’aeroporto di Linate per diverse ore.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nella giornata di venerdì 10 ottobre, quando gli agenti hanno eseguito il rimpatrio del cittadino tunisino. L’uomo era stato segnalato lo scorso 19 settembre dalla Polizia di Frontiera di Linate per aver scavalcato la recinzione che delimita il runway dell’aeroporto milanese, provocando il blocco della pista di rullaggio e interrompendo il traffico aereo per diverse ore. L’episodio aveva destato particolare allarme per le possibili conseguenze sulla sicurezza dei voli e dei passeggeri.

Il fermo e la permanenza al CPR

Il giorno successivo all’accaduto, il cittadino tunisino è stato affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano e trattenuto presso il CPR di Milano Corelli su disposizione del Questore. Il provvedimento si è reso necessario sia per accertare le esatte generalità dell’uomo, che era privo di documenti identificativi, sia per la pericolosità riscontrata a suo carico. Infatti, risultavano pendenti diversi precedenti penali per stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’identificazione e il rilascio del lasciapassare

Grazie a una costante collaborazione tra l’Ufficio Immigrazione di via Montebello e l’Autorità consolare tunisina di Milano, nella giornata di giovedì 9 ottobre il Consolato ha rilasciato il lasciapassare necessario al rimpatrio del 30enne. Il documento, sostitutivo del passaporto, ha permesso di certificare le generalità dell’uomo e di completare le procedure per il suo allontanamento dal territorio italiano.

La storia dell’uomo: dall’arrivo in Italia al rimpatrio

L’uomo era sbarcato in Italia dalla frontiera di Lampedusa il 28 aprile 2021 e, risultando irregolare, era stato trattenuto dal Questore di Agrigento presso il CPR di Potenza. All’interno della struttura aveva presentato richiesta di protezione internazionale, ma la Commissione Territoriale di Salerno aveva rigettato la domanda il 28 giugno 2021. L’uomo aveva poi presentato ricorso, respinto dal Tribunale Ordinario di Salerno il 12 febbraio 2025. Da quel momento, il cittadino tunisino era rimasto in Italia, non ottemperando ai precedenti ordini di lasciare il territorio nazionale.

Le conseguenze dell’episodio e il rimpatrio

L’episodio che ha portato al rimpatrio ha avuto ripercussioni significative sulla sicurezza dell’aeroporto di Milano e ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine. La collaborazione tra le autorità italiane e il Consolato tunisino si è rivelata fondamentale per risolvere la situazione e garantire il rispetto delle normative in materia di immigrazione e sicurezza pubblica.

