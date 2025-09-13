Chi è il 42enne Michele Morselli che ha ereditato da Giorgio Armani circa 60 milioni di euro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giorgio Armani ha lasciato indicazioni puntuali e dettagliate sulla spartizione della sua eredità. Pochi giorni fa sono stati aperti i due testamenti scritti di suo pugno e, a sorpresa, tra coloro a cui spetta un lascito milionario c’è il manager 42enne Michele Morselli. Lo stilista gli ha lasciato circa 60 milioni di euro tra azioni, Btp e beni personali.

Eredità di Giorgio Armani, quanto lo stilista ha lasciato a Michele Morselli

Michele Morselli è un manager 42enne che ricopre la carica di amministratore delegato di Immobiliare srl, la società del colosso Armani che gestisce il patrimonio immobiliare appartenuto allo stilista. Tra le tante proprietà, spiccano le lussuose case di Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni e New York.

Si parla di una realtà che si stima abbia un patrimonio netto di 289 milioni di euro. Morselli non era dunque uno degli uomini vicini a ‘Re Giorgio’ in passerella. Gli era però accanto nelle vicende relative alle questioni immobiliari. E a giudicare da quanto ha ereditato, con lo stilista aveva un rapporto professionale e di amicizia stretto.

Nel dettaglio, Morselli ha avuto due tranche di Btp, che hanno attualmente un valore complessivo di quasi 32 milioni di euro, e 100 mila azioni Essilorluxottica, per un valore di oltre 26 milioni. A ciò vanno aggiunti altri beni personali ereditati dal 42enne tra cui alcune auto d’epoca.

A disposizione di Morselli anche l’appartamento di New York, la villa di St. Tropez e lo Yacht

Armani ha anche dato disposizioni affinché Morselli possa usare il suo yacht. In particolare, nel periodo di uso del compagno dello stilista, Leo Dell’Orco, per due settimane nel lussuoso mezzo nautico potrà sostare anche il manager 42enne assieme alla sua famiglia.

‘Re Giorgio’ ha pensato a una simile soluzione anche per quel che riguarda uno dei due appartamenti a New York. Armani li ha lasciati a Leo Dell’Orco. Uno di questi potrà essere sfruttato da Morselli per soggiorni temporanei. Lo stesso vale per la villa di St. Tropez.

Chi è Michele Morselli

Michele Morselli è un manager e imprenditore attivo nel ramo immobiliare. Quando non lavora, pratica alcuni sport tra cui padel, pesca, ciclismo. Ama anche l’ippica e il basket.

Dallo scorso agosto è consigliere della Blu Basket di Bergamo, team che partecipa al campionato nazionale di Serie A2.

Morselli ha una figlia, Bianca. Pare che Armani le volesse molto bene visto che ha aperto a suo nome una polizza assicurativa milionaria il cui controvalore le sarà liquidato quando avrà tra i 25 e i 30 anni.