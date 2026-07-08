Chi è il cardinale Cristobal López Romero denunciato di abusi da cinque donne, era tra i papabili nel 2025

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbero cinque le donne che avrebbero segnalato comportamenti ritenuti inappropriati da parte del cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat in Marocco. In attesa di chiarimenti sulla vicenda, uno dei papabili nel conclave del 2025 ha annunciato con un comunicato di sospendere temporaneamente la partecipazione ad alcune attività pubbliche.

L’inchiesta

La vicenda sarebbe emersa da un’inchiesta dell’Afp.

L’agenzia avrebbe raccolto la testimonianza di una donna ed esaminato una dichiarazione scritta presentata da un’altra donna alla Nunziatura Apostolica, la rappresentanza diplomatica del Vaticano nella capitale marocchina.

Nella ricostruzione, il cardinale sarebbe accusato di comportamenti “inappropriati”.

Una delle donne avrebbe riferito di essere riuscita a sottrarsi a un approccio indesiderato, seppure con difficoltà.

Inoltre, una fonte interna alla diocesi avrebbe inoltre riferito di essere stata informata dell’esistenza di almeno altre tre donne che avrebbero denunciato “episodi analoghi”.

La vicenda resta ora affidata all’indagine preliminare della Chiesa.

Il comunicato del cardinale López Romero

Il cardinale ha scelto di informare direttamente la comunità diocesana attraverso un comunicato rilanciato anche dai media vaticani.

“Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra Chiesa di Rabat si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un’indagine preliminare”, ha scritto López Romero.

Il porporato ha precisato che l’indagine è “nelle mani della Chiesa Cattolica Romana” e ha assicurato la propria collaborazione.

Per non interferire con l’iter avviato, ha aggiunto: “Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali”.

Rivolgendosi ai fedeli, il cardinale ha affermato: “Confido nella vostra comprensione”.

Ha poi definito la situazione “fonte di turbamento per tutti noi”, riconoscendo le difficoltà e gli interrogativi che la vicenda può sollevare nella comunità.

Chi è Cristobal López Romero

Cristobal López Romero è nato ad Almería, in Spagna, ed è un religioso salesiano.

Nel corso della sua vita ecclesiale ha maturato esperienze in diversi Paesi, con un percorso che lo ha portato dall’Europa all’America Latina e poi al Marocco.

La sua figura è legata soprattutto alla diocesi di Rabat, dove ha svolto il proprio ministero in un contesto religioso e culturale particolare.

Nel marzo 2019 López Romero accolse Papa Francesco durante il viaggio apostolico in Marocco.

Pochi mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno, Bergoglio decise per la sua nomina cardinalizia.

Perché era considerato tra i papabili nel 2025

Il nome di Cristobal López Romero era circolato anche nel 2025 tra quelli indicati nei retroscena sul futuro Papa, dopo la morte di Papa Francesco.

Durante il conclave in cui è stato eletto Leone XIV, il cardinale era stato inserito nel gruppo dei possibili candidati, anche per il suo profilo internazionale e per il legame con alcune linee pastorali del pontificato di Bergoglio.

La sua esperienza univa l’origine europea, il ministero in Marocco e il lavoro svolto in America Latina.