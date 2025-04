Chi è il cardinale Giovanni Battista Re che celebrerà i funerali di Papa Francesco e il loro legame speciale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sarà il cardinale Giovanni Battista Re a celebrare i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile alle 10 in piazza San Pietro. Bresciano, classe 1934, Giovanni Battista Re è il Decano del collegio cardinalizio e, dopo la morte del Pontefice, guiderà di fatto la Chiesa insieme al Camerlengo Kevin Farrell fino all’elezione del nuovo Papa.

Il cardinale che celebrerà i funerali di Papa Francesco

Il cardinale Giovanni Battista Re è Decano del collegio cardinalizio, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Sarà lui a celebrare i funerali di Papa Francesco il 26 aprile. Il conclave per eleggere il successore di Francesco, invece, comincerà tra il 5 e il 10 maggio.

Il cardinale Giovanni Battista Re

Chi è il cardinale Giovanni Battista Re

Nato il 30 gennaio 1934 a Borno, in Valcamonica (Brescia), Giovanni Battista Re è entrato in seminario a 11 anni, nel 1945. Nel 1957 è stato ordinato sacerdote e subito dopo viene mandato dal vescovo di Brescia a perfezionare gli studi a Roma.

Tornato in Lombardia, ha insegnato nel seminario di Brescia e successivamente è tornato in servizio nella Santa Sede. Nel 1963 è arrivato il primo incarico importante come “Addetto” alla Nunziatura Apostolica di Panama, prima fase del legame con l’America Latina che lo accompagna per tutta la vita. Nel 1967 è stato trasferito presso la Rappresentanza Pontificia in Iran, incarico che ha mantenuto fino al 1971.

Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato Assessore alla Segreteria di Stato nel 1979 e nel 1987 è stato promosso Segretario della Congregazione per i Vescovi oltre a Segretario del Collegio Cardinalizio. Due anni dopo, nel 1989, è diventato Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e nel settembre del 2000 è stato nominato Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Gli incarichi del cardinale Giovanni Battista Re

Il cardinale Giovanni Battista Re, che officerà i funerali di Papa Francesco, è stato poi nominato presidente delegato alla decima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi e nella V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-americano e dei Caraibi.

In qualità di Sostituto della Segreteria di Stato, Giovanni Battista Re ha accompagnato Papa Giovanni Paolo II in diversi viaggi apostolici, sia in Italia che all’estero. Nel 2005 ha preso parte al conclave che si è chiuso con l’elezione di Papa Benedetto XVI e, dopo la rinuncia di quest’ultimo, ha partecipato al conclave che nel 2013 ha portato all’elezione di Papa Francesco.

Quest’ultimo, il 10 giugno 2017, ha convalidato l’elezione del Cardinale Giovanni Battiste Re, del Titolo della Chiesa suburbicaria di Sabina-Poggio-Mirteto, quale nuovo Vice-Decano del Collegio Cardinalizio. Sempre Bergoglio, nel 2020, ha approvato l’elezione di Giovanni Battista Re a Decano del Collegio Cardinalizio. Sarà lui, sabato 26 aprile, a celebrare i funerali di Papa Francesco.