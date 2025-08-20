Chi è il figlio della principessa Mette-Marit accusato di stupri e 32 reati, Marius Borg Hoiby rischia 10 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scandalo reale in Norvegia: Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, è stato incriminato per 32 reati, tra cui stupri, abusi, violenze e maltrattamenti. Le accuse più gravi sono di violenza sessuale: al 28enne, arrestato lo scorso anno e poi rilasciato, vengono contestati gli stupri di quattro donne fra il 2018 e il 2024.

Il figlio della principessa Mette-Marit accusato di 32 reati

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria della Norvegia Mette-Marit, è stato incriminato dalla Procura di Oslo per vari reati tra cui, violenza sessuale.

Al 28enne vengono contestati 32 capi d’accusa, tra cui quattro casi di stupro, oltre a lesioni personali, violenza domestica e molestie.

IPA Marius Borg Hoiby, figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit

All’indomani dell’incriminazione, il principe ereditario norvegese, Haakon Magnus, ha riconosciuto la “difficile” situazione del figliastro.

“L’accusa è stata formalizzata e il procedimento dovrà svolgersi ora in tribunale, che ne giudicherà l’esito”, ha detto in una breve dichiarazione rilasciata alla tv pubblica Nrk.

Violenza sessuale e lesioni, le accuse

Le indagini su Hoiby, durate circa un anno, erano iniziate nell’agosto 2024, in seguito all’arresto per una presunta aggressione alla sua fidanzata d’allora.

Trentadue i capi d’imputazione, tra cui violenza sessuale, lesioni e violenza domestica, oltre a violazioni di ordini restrittivi e del codice della strada.

Gli inquirenti avrebbero ricostruito una serie di comportamenti violenti, stupri, maltrattamenti, abusi e molestie da parte del figlio della principessa.

Le accuse più pesanti riguardano quattro stupri, quattro ragazze che Hoiby avrebbe violentato: la prima durante una festa nel 2018 a Skaugum, l’ultima lo scorso anno nella capitale Oslo.

Le presunte vittime delle violenze sarebbero almeno 18, tra cui due ex fidanzate.

Hoiby rischia fino a 10 anni di carcere, secondo quanto dichiarato dal procuratore generale di Norvegia, Sturla Henriksbo.

Chi è Marius Borg Hoiby

Marius Borg Hoiby, 28 anni, è il figlio della principessa ereditiera di Norvegia Mette-Marit e figliastro del futuro re norvegese.

Hoiby è nato da una precedente relazione della donna, che ha poi sposato nel 2001 il principe ereditario Haakon Magnus.

Essendo nato fuori dal matrimonio reale, non ha un titolo nobiliare e non è incluso nella linea di successione del trono di Norvegia.