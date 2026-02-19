Chi è il giornalista Andrea Lucidi arrestato in Turchia e condotto in un centro di espulsione a Istanbul

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Lucidi, giornalista italiano noto per le sue posizioni filorusse, è stato fermato dalla polizia turca a Istanbul. L’uomo faceva parte di una delegazione internazionale impegnata in una missione di monitoraggio sulle carceri locali. Dopo il fermo, Lucidi è stato trasferito in un centro di espulsione in attesa della deportazione. La Farnesina e il Consolato Generale d’Italia stanno seguendo il caso per garantire l’assistenza consolare necessaria.

Cosa è successo ad Andrea Lucidi

Il fermo di Andrea Lucidi è avvenuto nel pomeriggio del 19 febbraio a Istanbul. Secondo le ricostruzioni fornite dal canale Telegram Donbass Italia, il giornalista si trovava in Turchia dal giorno precedente come membro di una delegazione internazionale composta da avvocati, attivisti e politici.

L’obiettivo della missione era raccogliere informazioni sulle condizioni di detenzione nelle carceri di isolamento turche (tipologie S, R e Y).

Instagram di Andrea Lucidi

Dopo un incontro avvenuto in mattinata con i legali dell’Ufficio Legale del Popolo (Halkın Hukuk Bürosu), il gruppo è stato fermato per strada dalle forze di sicurezza locali.

Dove si trova

Attualmente, Andrea Lucidi è trattenuto presso un centro di espulsione situato nei pressi di Istanbul. La Farnesina ha confermato che il Consolato Generale d’Italia è in costante contatto con le autorità turche per acquisire elementi utili sulla situazione.

Per il giornalista e gli altri membri della delegazione si profila la deportazione immediata, motivo per cui sono stati presi in carico dall’Ufficio per le Migrazioni.

Le autorità italiane restano in attesa di comunicazioni ufficiali sui motivi specifici del provvedimento di espulsione.

Chi è

Andrea Lucidi è un volto noto dei social media, dove spesso esprime posizioni apertamente filorusse. Su X si definisce “giornalista e corrispondente dalle aree di crisi”, mentre su LinkedIn risulta collaboratore di International Reporters.

Quest’ultima è una testata che, secondo l’organizzazione Reporters Without Borders (RSF), sarebbe finanziata dal Cremlino e utilizzata come strumento di propaganda per giustificare l’invasione dell’Ucraina.

Lucidi ha seguito negli ultimi anni il conflitto in Donbass, diventando un punto di riferimento per la narrazione russa in lingua italiana.